В Барнауле покажут "веселую и тонкую" версию вечной классики Николая Гоголя "Мертвые души"
В постановке Московского драматического театра играют актеры из известных фильмов и сериалов
23 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 октября 2025 года представят спектакль "Мертвые души" – веселую и тонкую интерпретацию поэмы Николая Гоголя "Мертвые души".
"Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли та красная линия, которую человек способен перешагнуть из-за наживы? Ради поиска ответов на эти вопросы демонические персонажи создают вокруг главного героя иллюзорную реальность, в которой ему кажется, что вот-вот и он станет сказочно богат, не понимая, что все уже предрешено, и выскочить из порочного круга можно только ценой невероятных душевных усилий", – говорится в анонсе.
В спектакле играют актеры из известных фильмов и сериалов: Александр Мартынов ("Универ. Новая общага"), Арарат Кещян ("Универ", "Универ. Новая общага"), Сергей Пиоро ("Универ. Новая общага". "След"), Елена Головизина ("След", "Универ. Молодые"), Антон Жижин ("Патриот", "Модный синдикат").
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