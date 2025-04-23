В Барнауле покажут "веселую и тонкую" версию вечной классики Николая Гоголя "Мертвые души"

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 октября 2025 года представят спектакль "Мертвые души" – веселую и тонкую интерпретацию поэмы Николая Гоголя "Мертвые души".

"Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли та красная линия, которую человек способен перешагнуть из-за наживы? Ради поиска ответов на эти вопросы демонические персонажи создают вокруг главного героя иллюзорную реальность, в которой ему кажется, что вот-вот и он станет сказочно богат, не понимая, что все уже предрешено, и выскочить из порочного круга можно только ценой невероятных душевных усилий", – говорится в анонсе.