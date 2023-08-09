СМИ ссылаются на решение Верховного суда, по которому УЗИ без направления нельзя сделать даже в частной клинике

09 августа 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Россиянам запретят проходить ультразвуковые исследования (УЗИ) без направления от врача. Такую новость в начале августа растиражировали СМИ, ссылаясь на решение Верховного суда. Там рассматривали иск пациентки, которой отказала в прохождении УЗИ частная клиника. Но судья иск не удовлетворил, подчеркнув, что даже коммерческие медорганизации не имеют права делать УЗИ без назначения.

Впрочем, СМИ истолковали решение Верховного суда не совсем верно, уверяют эксперты-юристы. О том, запретят ли проходить УЗИ без назначения врача и почему это распространяется даже на частные клиники, – в материале amic.ru.

1 Что за случай разбирали в Верховном суде? В начале августа 2023 года Верховный суд рассматривал обращение одной из пациенток. Подробности ее истории рассказала "Комсомольская правда" . Как пишет издание, частная клиника отказала женщине в прохождении УЗИ. Ей заявили, что перед процедурой нужно пройти консультацию терапевта и получить направление. Кстати, направление у женщины было. Вот только выдано оно было в другом медучреждении. При этом в документе не было указано, в какую именно клинику пациентка направляется на диагностику. "КП" утверждает, что направление было еще и просроченным. Пациентка решила, что частная клиника навязывает ей консультацию врача-терапевта как ненужную услугу, и решила добиться правды через Верховный суд. Но судья на ее сторону не встал. "Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны", – говорится на портале суда. Поскольку решения Верховного суда имеют огромный вес и обязательны для всех правоприменителей, СМИ решили, что ведомство таким образом вводит запрет на прохождение УЗИ без назначения врача.

2 Правда ли, что УЗИ запретили проходить без назначения врача? Нет. То, что запрет появился только сейчас, – неправда. Дело в том, что проходить УЗИ без направления врача в России нельзя уже больше десяти лет. Вынося вердикт, Верховный суд лишь воспользовался уже действующими правилами, рассказал "Комсомолке" президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. "Направление к специалистам функциональной диагностики (врачи УЗИ) дает врач-терапевт или профильный специалист, например, это может быть онколог, гинеколог, флеболог или другой врач профильного заболевания, который лечит пациента. Это требование закона, которое у нас действует с 2011 года. И Верховный суд этим решением просто остался в рамках действующего законодательства", – цитирует эксперта издание Как пояснил NEWS.ru юрист Асад Юсуфов, норма об обязательной консультации с врачом перед проведением УЗИ закреплена в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан". Также эта норма касается проведения КТ, МРТ, рентгена и других видов исследований. Так что ничего нового Верховный суд не провозгласил. Правила остались абсолютно теми же, просто решение ведомства истолковали неверно. Как уточнил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, "в 99% случаев" УЗИ в России назначают именно специалисты. В Минздраве РФ тоже подтвердили, что новых правил, касающихся процедуры УЗИ, в России не вводят и пока не планируют. "Никаких дополнительных ограничений и требований более чем за два с половиной года действия правил не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом", – говорится в сообщении ведомства.

3 Почему УЗИ без направления нельзя пройти даже в частной клинике? Это уточнено в законе "Об основах охраны здоровья граждан". Норма действует как в отношении государственных медучреждений, так и в отношении "частников". Везде при прохождении УЗИ обязательно требуется направление от врача.

4 Я знаю случаи, когда УЗИ делают и без назначения. Разве такое возможно? Если такое и случается, то это обходные пути и лазейки в законе, которые находят частные медучреждения. По словам Александра Саверского, зачастую коммерческие клиники включают консультацию терапевта в стоимость УЗИ. Ультразвуковое исследование пациент действительно проходит, а консультация существует лишь "на бумаге". "Работает это примерно так. Звонят терапевту Марье Ивановне и говорят, тут у нас пациентка на УЗИ, не могли бы вы дать направление. Марья Ивановна это направление и дает, пациентку не видя", – цитирует президента Лиги защиты пациентов "КП".

5 Почему я сам не могу пройти УЗИ по собственному желанию? Во-первых, без врача человек может неправильно интерпретировать результаты УЗИ, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук Алексей Эрлих. По его словам, некомпетентный человек может не разобраться в анализах и запаниковать раньше времени либо же начать лечиться неправильно. Либо же, наоборот, успокоиться, хотя на самом деле требуются дополнительные исследования. Во-вторых, медики подчеркивают, что это сложная процедура, которая в любом случае требует контроля со стороны врача. Назначать ее себе самостоятельно нельзя, настаивают в Минздраве. Тем более что именно врач должен уточнить требуемые проекции и обозначить количество снимков.

6 Чем проведение УЗИ опасно для человека? В ряде случаев УЗИ делается инвазивно (с проникновением препарата внутрь организма). Такие исследования нужно обязательно согласовывать с врачом. Также ультразвуковые исследования зачастую проводят с применением анестезии или контрастных растворов. Это уже нагрузка на организм, которую должен контролировать врач. "В результате исследования могут возникнуть осложнения", – подчеркивают в Минздраве РФ.