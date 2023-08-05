В Сети опасаются, что скоро даже за вызов скорой помощи будут взимать плату

05 августа 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

За медицинские услуги, которые россияне привыкли получать бесплатно, вскоре будут взимать деньги. Такую новость в начале августа опубликовали многие СМИ и Telegram-каналы. Такой вывод они сделали, прочитав новое постановление правительства, которое вступит в силу с 1 сентября.

Документ, который устанавливает правила оказания платных медицинских услуг, претерпел некоторые изменения. Они и вызвали тревогу в обществе. Впрочем, в Минздраве уже пояснили, что далеко не все выводы, опубликованные в СМИ, верны.

О том, станет ли медицинская помощь платной с 1 сентября 2023 года, – в материале amic.ru.

1 С чего все решили, что медпомощь станет платной с 1 сентября? Постановление правительства № 736, опубликованное в мае 2023-го, вносит изменения в постановление "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". Это постоянно действующий документ, которым руководствуются все больницы страны. Там перечислен список услуг, за которые медучреждения могут взимать деньги. Так вот, список этих услуг расширили в новой редакции.

2 За какие услуги медучреждения смогут взимать деньги? Из опубликованного постановления следует, что платными могут быть: медпомощь при обращении без направления;

медпомощь российским гражданам, которые не проживают в стране и не имеют полиса ОМС;

медпомощь лицам без гражданства;

медпомощь иностранным гражданам;

анонимная медпомощь;

организация индивидуального медицинского поста;

применение медицинских изделий и питания, не закупаемых за бюджетные средства;

применение препаратов не из списка ЖНВЛП и не закупаемых за счет бюджета.

3 Правда ли, что за медицинские услуги придется платить? Нет. Изменения, опубликованные в новом постановлении, неправильно истолковали, утверждают в Минздраве. Как заявил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, никакая медицинская помощь не перейдет из разряда бесплатной в платную. "Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", – пояснил чиновник. Юристы, с которыми пообщался Юристы, с которыми пообщался NGS55.ru , тоже пришли к выводу, что поводов для паники нет. Управляющий ООО "Центр медицинского права" Алексей Панов считает, что ничего не поменяется. "По сути, новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность, в том числе, заключать договор и подписывать документы дистанционно. А так правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется", – цитирует издание эксперта. Как пояснил новостному порталу юрист компании "Бенефактум" Артем Шаранов, список назначаемых врачом бесплатных медицинских услуг остался прежним. Единственное изменение – больницы получили право предлагать помощь на коммерческой основе в тех случаях, где невозможно оказать ее бесплатно.

4 Пишут, что теперь станет платным вызов скорой помощи. Это правда? Нет. Пожалуй, этот пункт в новом постановлении стал самым обсуждаемым в Сети. В подпункте "г" поясняется, что платную неотложную помощь теперь можно оказывать платно "при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме". При этом в законе № 323, который регламентирует список бесплатных медицинских услуг, никаких изменений не было. Это во-первых. Во-вторых, неотложная и экстренная помощь – разные вещи. Первую оказывают поликлиники, а вторую – станции скорой медпомощи. Так что вызов скорой в любом случае останется бесплатным. В-третьих, перед оказанием платной медпомощи обязательно нужно заключить договор. Технически невозможно сделать это перед тем, как звонить в скорую. Так что тревожное опасение, что вызов бригады может влететь в копеечку, не имеет под собой никаких оснований. Как поясняет "Фонтанка" со ссылкой на работников скорой, данное изменение касается совсем других случаев. Речь идет о пациентах, которые приходят с неотложными показаниями в поликлинику самостоятельно, не имея направления. Таким гражданам медучреждение теперь вправе предложить платное лечение.

5 Правда ли, что за деньги теперь больницы будут организовывать индивидуальные медицинские посты? Да. Такая возможность теперь официально будет у российских медучреждений. Сейчас индивидуальное наблюдение и персональный сестринский уход за пациентом могут назначить только по решению врача. С 1 сентября пациент может попросить об индивидуальном посте, даже если у него нет медицинских показаний. Но за эту услугу придется заплатить. Впрочем, пока неизвестно, какие именно медучреждения будут ее предоставлять.

6 Правда ли, что теперь придется платить за все анализы? Нет. Речь идет только о тех анализах, которые не входят в стандарты диагностики и лечения вашего заболевания. Другими словами, заплатить придется только за те анализы, которые вам назначил не врач, а вы сами. Хотите обследоваться тщательнее, чем того требуют стандарты, – платите.