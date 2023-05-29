Питерский студент скинул девушке обнажённые фото и стал жертвой вымогателей

Злоумышленники требовали деньги за то, чтобы не рассылать снимки родственникам

29 мая 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге молодой человек пытался познакомиться с девушкой, но стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

20-летний молодой человек зашёл в приложение и стал переписываться с девушкой. В какой-то момент она прислала ему интимные фото – парень сделал то же самое в ответ, но не получил обратной связи.

Чуть позже с ним связался неизвестный, который потребовал деньги за то, чтобы снимки не попали к родственникам и друзьям.

Студент перевёл 20 тысяч, но этого оказалось мало. Тогда аферисты предложили ему взять кредит. Ни один банк заём не одобрил и парень пошёл в полицию.