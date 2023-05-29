НОВОСТИПроисшествия

Питерский студент скинул девушке обнажённые фото и стал жертвой вымогателей

Злоумышленники требовали деньги за то, чтобы не рассылать снимки родственникам

29 мая 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге молодой человек пытался познакомиться с девушкой, но стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

20-летний молодой человек зашёл в приложение и стал переписываться с девушкой. В какой-то момент она прислала ему интимные фото – парень сделал то же самое в ответ, но не получил обратной связи.

Чуть позже с ним связался неизвестный, который потребовал деньги за то, чтобы снимки не попали к родственникам и друзьям.

Студент перевёл 20 тысяч, но этого оказалось мало. Тогда аферисты предложили ему взять кредит. Ни один банк заём не одобрил и парень пошёл в полицию.

Происшествия

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:12:03 29-05-2023

И мусора его писюном будут заниматься? Продвигаться по служебной лестнице, получать ордена...?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:15 29-05-2023

Гость (07:12:03 29-05-2023) И мусора его писюном будут заниматься? Продвигаться по служе... Они писюном девушки будут заниматься. Хотя это скорее всего левый писюн. Но могут найти, чтобы посмотреть и сравнить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:03 29-05-2023

Ему скорее всего фотки посторонней девушки из модельной индустрии сбросили. Мог так же ответить, сбросить фотки обнаженного модельного парня с кубиками и большим достоинством. Если девушка реальная, заинтересовалась, а потом выяснилось, что это не его достоинство, пояснил бы, что шутка. Если мошенники, пусть его знакомым бы рассылали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:32 29-05-2023

да пусть рассылают

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров