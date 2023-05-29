Питерский студент скинул девушке обнажённые фото и стал жертвой вымогателей
Злоумышленники требовали деньги за то, чтобы не рассылать снимки родственникам
29 мая 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Санкт-Петербурге молодой человек пытался познакомиться с девушкой, но стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
20-летний молодой человек зашёл в приложение и стал переписываться с девушкой. В какой-то момент она прислала ему интимные фото – парень сделал то же самое в ответ, но не получил обратной связи.
Чуть позже с ним связался неизвестный, который потребовал деньги за то, чтобы снимки не попали к родственникам и друзьям.
Студент перевёл 20 тысяч, но этого оказалось мало. Тогда аферисты предложили ему взять кредит. Ни один банк заём не одобрил и парень пошёл в полицию.
07:12:03 29-05-2023
И мусора его писюном будут заниматься? Продвигаться по служебной лестнице, получать ордена...?
07:20:15 29-05-2023
Гость (07:12:03 29-05-2023) И мусора его писюном будут заниматься? Продвигаться по служе... Они писюном девушки будут заниматься. Хотя это скорее всего левый писюн. Но могут найти, чтобы посмотреть и сравнить
07:18:03 29-05-2023
Ему скорее всего фотки посторонней девушки из модельной индустрии сбросили. Мог так же ответить, сбросить фотки обнаженного модельного парня с кубиками и большим достоинством. Если девушка реальная, заинтересовалась, а потом выяснилось, что это не его достоинство, пояснил бы, что шутка. Если мошенники, пусть его знакомым бы рассылали
08:37:32 29-05-2023
да пусть рассылают