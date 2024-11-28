Пивная кега взорвалась и разворотила руку 16-летнему россиянину

Подросток хотел бросить ее о землю

28 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Пиво / Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

В Зеленограде в руках у 16-летнего подростка взорвалась 20-литровая пивная кега. Об этом сообщает Shot.

Компания ребят гуляла по городу. Они случайно наткнулись на выброшенную пивную кегу.

"Несмотря на объем – около 20 литров, – парни стали ее бросать и пинать. Один из подростков так увлекся, что схватил кегу и собирался ее бросить о землю. Но бутылка взорвалась прямо в его руках", – пишет издание.

Пострадавшего парня госпитализировали с рваной раной на руке. Все друзья после "взрыва" сильно испугались и переживали за приятеля.

"Мы испугались, поехали в "травму" и в итоге просидели три часа. Сказали, что если будут осложнения и рука начнет гнить, то ее по локоть отрубят", – рассказал друг пострадавшего.

Через недолгое время подростка выписали. Друзья говорят, что с ним все хорошо.