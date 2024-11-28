Пивная кега взорвалась и разворотила руку 16-летнему россиянину
Подросток хотел бросить ее о землю
28 ноября 2024, 14:50, ИА Амител
В Зеленограде в руках у 16-летнего подростка взорвалась 20-литровая пивная кега. Об этом сообщает Shot.
Компания ребят гуляла по городу. Они случайно наткнулись на выброшенную пивную кегу.
"Несмотря на объем – около 20 литров, – парни стали ее бросать и пинать. Один из подростков так увлекся, что схватил кегу и собирался ее бросить о землю. Но бутылка взорвалась прямо в его руках", – пишет издание.
Пострадавшего парня госпитализировали с рваной раной на руке. Все друзья после "взрыва" сильно испугались и переживали за приятеля.
"Мы испугались, поехали в "травму" и в итоге просидели три часа. Сказали, что если будут осложнения и рука начнет гнить, то ее по локоть отрубят", – рассказал друг пострадавшего.
Через недолгое время подростка выписали. Друзья говорят, что с ним все хорошо.
15:53:01 28-11-2024
Господи, помойка Shot! Серьезно?!
15:53:21 28-11-2024
Эти звери бьют все где попадется, стеклотару, керамику, превращая в изуродованную территорию.
16:14:57 28-11-2024
Жаль что далеко от головы держал.