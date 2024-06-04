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Пиво может подорожать в России на 10-15%

На спросе со стороны потребителей это все равно не скажется, считает эксперт

04 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Бутылки с пивом / Фото: unsplash.com
Бутылки с пивом / Фото: unsplash.com

Пиво может подорожать в России на 10-15% к концу 2024 года, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В беседе с "360" он сказал, что сейчас бизнес пугает россиян возможным 30-процентным скачком цен на пиво в надежде повлиять на власти, чтобы те не вводили каких-то новых мер, но такой высокий рост цен вряд ли случится.

Однако, по словам специалиста, причины для подорожания все же есть: например, акциз повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса, также сказываются проблемы с логистикой.

"Думаю, пиво может подорожать на 10-15%. В процентном соотношении звучит страшно, но на деле это не очень много", – сказал Дробиз и добавил, что даже если пиво подорожает на 15%, то на спросе со стороны населения это все равно не скажется.

цены

Комментарии 17

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Гость

08:35:14 04-06-2024

Вы лучше скажите что не подорожает.

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Гость

09:03:10 04-06-2024

Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... Оплата труда например

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Гость

14:44:00 04-06-2024

Гость (09:03:10 04-06-2024) Оплата труда например... А работающим пенсионерам,будут выдаваться облигации? Вместо восьмилетний заморозки

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Гость

14:40:08 04-06-2024

Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... Кто помер, заранее ,того и не коснется

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Гость

09:11:36 04-06-2024

Вкусовые качества пива испортились сильно. Скоро вообще моча будет.

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Гость

09:25:52 04-06-2024

Гость (09:11:36 04-06-2024) Вкусовые качества пива испортились сильно. Скоро вообще моча... Да уже моча, пить невозможно.

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Гость

14:54:16 04-06-2024

Гость (09:25:52 04-06-2024) Да уже моча, пить невозможно.... Хорошо что предупредили,не буду пробовать.

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Гость

09:21:15 04-06-2024

гантели видимо подешевеют?

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Гость

14:55:35 04-06-2024

Гость (09:21:15 04-06-2024) гантели видимо подешевеют?... ]Пластмассовые,

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Мойша

09:57:50 04-06-2024

Таки ЭТО пиво?

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Гость

10:01:42 04-06-2024

Тот, кто пьёт вино и пиво - тот пособник Тель - Авива.

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Гость

10:16:46 04-06-2024

Аха.А почитатель самогона,есть приспешник Вашингтона.

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Гость

11:01:01 04-06-2024

26 рублей с бутылки забирает родное государство - весело!

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Гость

11:33:17 04-06-2024

Гость (11:01:01 04-06-2024) 26 рублей с бутылки забирает родное государство - весело!... До этого оно забирает 46% заработанных вами денег

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Гость

11:24:22 04-06-2024

Ха-ха! Любители мочегонного напитка в трансе! Пива нет-осталась одна моча !

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Гость

12:17:55 04-06-2024

Гость (11:24:22 04-06-2024) Ха-ха! Любители мочегонного напитка в трансе! Пива нет-остал... И эта моча похоже в мозг ударила. Хотя какой там мозг, такую ересь писать. Сплошные каникулы.

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Гость

15:00:00 04-06-2024

Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... А я тут не причем

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