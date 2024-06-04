На спросе со стороны потребителей это все равно не скажется, считает эксперт

04 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Бутылки с пивом / Фото: unsplash.com

Пиво может подорожать в России на 10-15% к концу 2024 года, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В беседе с "360" он сказал, что сейчас бизнес пугает россиян возможным 30-процентным скачком цен на пиво в надежде повлиять на власти, чтобы те не вводили каких-то новых мер, но такой высокий рост цен вряд ли случится.

Однако, по словам специалиста, причины для подорожания все же есть: например, акциз повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса, также сказываются проблемы с логистикой.