Пиво может подорожать в России на 10-15%
На спросе со стороны потребителей это все равно не скажется, считает эксперт
04 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Пиво может подорожать в России на 10-15% к концу 2024 года, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
В беседе с "360" он сказал, что сейчас бизнес пугает россиян возможным 30-процентным скачком цен на пиво в надежде повлиять на власти, чтобы те не вводили каких-то новых мер, но такой высокий рост цен вряд ли случится.
Однако, по словам специалиста, причины для подорожания все же есть: например, акциз повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса, также сказываются проблемы с логистикой.
"Думаю, пиво может подорожать на 10-15%. В процентном соотношении звучит страшно, но на деле это не очень много", – сказал Дробиз и добавил, что даже если пиво подорожает на 15%, то на спросе со стороны населения это все равно не скажется.
08:35:14 04-06-2024
Вы лучше скажите что не подорожает.
09:03:10 04-06-2024
Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... Оплата труда например
14:44:00 04-06-2024
Гость (09:03:10 04-06-2024) Оплата труда например... А работающим пенсионерам,будут выдаваться облигации? Вместо восьмилетний заморозки
14:40:08 04-06-2024
Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... Кто помер, заранее ,того и не коснется
09:11:36 04-06-2024
Вкусовые качества пива испортились сильно. Скоро вообще моча будет.
09:25:52 04-06-2024
Гость (09:11:36 04-06-2024) Вкусовые качества пива испортились сильно. Скоро вообще моча... Да уже моча, пить невозможно.
14:54:16 04-06-2024
Гость (09:25:52 04-06-2024) Да уже моча, пить невозможно.... Хорошо что предупредили,не буду пробовать.
09:21:15 04-06-2024
гантели видимо подешевеют?
14:55:35 04-06-2024
Гость (09:21:15 04-06-2024) гантели видимо подешевеют?... ]Пластмассовые,
09:57:50 04-06-2024
Таки ЭТО пиво?
10:01:42 04-06-2024
Тот, кто пьёт вино и пиво - тот пособник Тель - Авива.
10:16:46 04-06-2024
Аха.А почитатель самогона,есть приспешник Вашингтона.
11:01:01 04-06-2024
26 рублей с бутылки забирает родное государство - весело!
11:33:17 04-06-2024
Гость (11:01:01 04-06-2024) 26 рублей с бутылки забирает родное государство - весело!... До этого оно забирает 46% заработанных вами денег
11:24:22 04-06-2024
Ха-ха! Любители мочегонного напитка в трансе! Пива нет-осталась одна моча !
12:17:55 04-06-2024
Гость (11:24:22 04-06-2024) Ха-ха! Любители мочегонного напитка в трансе! Пива нет-остал... И эта моча похоже в мозг ударила. Хотя какой там мозг, такую ересь писать. Сплошные каникулы.
15:00:00 04-06-2024
Гость (08:35:14 04-06-2024) Вы лучше скажите что не подорожает. ... А я тут не причем