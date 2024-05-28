СМИ: в России подорожает земляника на 100%

Виноваты майские холода

28 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Ягоды земляники / Фото: pxhere.com

В 2024 году в России подорожает земляника с 3 до 6 тысяч рублей за килограмм, сообщает телеграм-канал Mash.

Причина грядущего взлета цен – майские морозы, которые уничтожили 90% урожая в регионах с налаженным промышленным производством: Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях.

Из-за этого подорожают и другие продукты, где используют эти ягоды: торты, пирожные, джемы, варенья и даже лекарства от гипертонии.