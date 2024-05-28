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СМИ: в России подорожает земляника на 100%

Виноваты майские холода

28 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Ягоды земляники / Фото: pxhere.com
Ягоды земляники / Фото: pxhere.com

В 2024 году в России подорожает земляника с 3 до 6 тысяч рублей за килограмм, сообщает телеграм-канал Mash.

Причина грядущего взлета цен – майские морозы, которые уничтожили 90% урожая в регионах с налаженным промышленным производством: Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях.

Из-за этого подорожают и другие продукты, где используют эти ягоды: торты, пирожные, джемы, варенья и даже лекарства от гипертонии.

цены Продукты

Комментарии 17

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Гость

11:05:25 28-05-2024

да и не ели ее. прям так и жить кто без нее не может. хоть на 500% пусть дорожает

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Иван

11:09:10 28-05-2024

Когда же что нибудь подешевеет? Все абсолютно все дорожает...

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Гость

11:40:50 28-05-2024

Иван (11:09:10 28-05-2024) Когда же что нибудь подешевеет? Все абсолютно все дорожает..... Так ка каждый день же! Дешевеет наша жизнь! Всё остальное дорожает.

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Гость

11:30:25 28-05-2024

Кулубнику будем выращивать, ремантантную.

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Гость

11:38:34 28-05-2024

Чтоб у них харя треснула, от жадности

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кенни

11:41:09 28-05-2024

Будем красную икру есть

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Гость

11:56:59 28-05-2024

Вот беда-то, до нас она никогда и не доезжала, все Москву кормят.

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Гость

12:22:01 28-05-2024

Гость (11:56:59 28-05-2024) Вот беда-то, до нас она никогда и не доезжала, все Москву ко... Вообще-то она у нас растет :)

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Гость

13:41:01 28-05-2024

Гость (12:22:01 28-05-2024) Вообще-то она у нас растет :)... fh местным понятиям у нас растет клубника.

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Гость

14:13:45 28-05-2024

В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И бесплатно.

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Гость

14:43:48 28-05-2024

Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... Это в каких горах?

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Гость

14:49:29 28-05-2024

Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... речь про землянику.

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Гость

15:03:14 28-05-2024

Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... Она и не в горах, она на полях алтайских растет, а ароматная и вкуснейшая земляника - в лесах Алтайского края :) и собирать может кто угодно, было б желание, потому как кропотливая это работа :)

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Гость

14:52:53 28-05-2024

В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И бесплатно.----- в горы еще добраться нужно) бесплатно - это в частном доме в своем огороде)

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Гость

15:05:26 28-05-2024

Сначала Викторию стали называть клубникой, а теперь уже земляникой. Боюсь через пару лет ее начнут называть иргой, а еще через 10 авокадо.

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Гость

16:06:23 28-05-2024

Гость (15:05:26 28-05-2024) Сначала Викторию стали называть клубникой, а теперь уже земл... Речь о лесной землянике!

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Гость

15:08:15 28-05-2024

В наших. Алтайский район, Солонешенский и т.д.

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