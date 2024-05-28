СМИ: в России подорожает земляника на 100%
Виноваты майские холода
28 мая 2024, 11:00, ИА Амител
Ягоды земляники / Фото: pxhere.com
В 2024 году в России подорожает земляника с 3 до 6 тысяч рублей за килограмм, сообщает телеграм-канал Mash.
Причина грядущего взлета цен – майские морозы, которые уничтожили 90% урожая в регионах с налаженным промышленным производством: Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях.
Из-за этого подорожают и другие продукты, где используют эти ягоды: торты, пирожные, джемы, варенья и даже лекарства от гипертонии.
11:05:25 28-05-2024
да и не ели ее. прям так и жить кто без нее не может. хоть на 500% пусть дорожает
11:09:10 28-05-2024
Когда же что нибудь подешевеет? Все абсолютно все дорожает...
11:40:50 28-05-2024
Иван (11:09:10 28-05-2024) Когда же что нибудь подешевеет? Все абсолютно все дорожает..... Так ка каждый день же! Дешевеет наша жизнь! Всё остальное дорожает.
11:30:25 28-05-2024
Кулубнику будем выращивать, ремантантную.
11:38:34 28-05-2024
Чтоб у них харя треснула, от жадности
11:41:09 28-05-2024
Будем красную икру есть
11:56:59 28-05-2024
Вот беда-то, до нас она никогда и не доезжала, все Москву кормят.
12:22:01 28-05-2024
Гость (11:56:59 28-05-2024) Вот беда-то, до нас она никогда и не доезжала, все Москву ко... Вообще-то она у нас растет :)
13:41:01 28-05-2024
Гость (12:22:01 28-05-2024) Вообще-то она у нас растет :)... fh местным понятиям у нас растет клубника.
14:13:45 28-05-2024
В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И бесплатно.
14:43:48 28-05-2024
Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... Это в каких горах?
14:49:29 28-05-2024
Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... речь про землянику.
15:03:14 28-05-2024
Гость (14:13:45 28-05-2024) В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И беспла... Она и не в горах, она на полях алтайских растет, а ароматная и вкуснейшая земляника - в лесах Алтайского края :) и собирать может кто угодно, было б желание, потому как кропотливая это работа :)
14:52:53 28-05-2024
В горах дикая клубника крупнее и ароматнее садовой. И бесплатно.----- в горы еще добраться нужно) бесплатно - это в частном доме в своем огороде)
15:05:26 28-05-2024
Сначала Викторию стали называть клубникой, а теперь уже земляникой. Боюсь через пару лет ее начнут называть иргой, а еще через 10 авокадо.
16:06:23 28-05-2024
Гость (15:05:26 28-05-2024) Сначала Викторию стали называть клубникой, а теперь уже земл... Речь о лесной землянике!
15:08:15 28-05-2024
В наших. Алтайский район, Солонешенский и т.д.