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"Плановый отжиг". В алтайском МЧС опровергли фейк о пожаре в поле возле заправки

Проводится плановый отжиг сухой растительности

01 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Пожарная машина в поле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожарная машина в поле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайское МЧС опровергло сообщения в соцсетях о том, что в Алейске недалеко от заправки горит поле прямо напротив пожарной части. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Как пояснил начальник седьмого пожарно-спасательного отряда Роман Леденев, проводится плановый отжиг сухой растительности.

"Обстановка контролируется", – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве напомнили, что плановые отжиги травы – профилактические мероприятия, положительно влияющие на обстановку с природными пожарами. Они проводятся согласно графику и под контролем пожарно-спасательных подразделений.

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Алтайский край Алейск Пожары Фейки

Комментарии 2

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Гость

16:18:54 01-10-2024

Абдула поджигай.

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Гость

21:41:13 01-10-2024

а это разве разрешено?!

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