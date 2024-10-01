"Плановый отжиг". В алтайском МЧС опровергли фейк о пожаре в поле возле заправки
Проводится плановый отжиг сухой растительности
01 октября 2024, 16:10, ИА Амител
Пожарная машина в поле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Алтайское МЧС опровергло сообщения в соцсетях о том, что в Алейске недалеко от заправки горит поле прямо напротив пожарной части. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.
Как пояснил начальник седьмого пожарно-спасательного отряда Роман Леденев, проводится плановый отжиг сухой растительности.
"Обстановка контролируется", – подчеркнули в МЧС.
В ведомстве напомнили, что плановые отжиги травы – профилактические мероприятия, положительно влияющие на обстановку с природными пожарами. Они проводятся согласно графику и под контролем пожарно-спасательных подразделений.
16:18:54 01-10-2024
Абдула поджигай.
21:41:13 01-10-2024
а это разве разрешено?!