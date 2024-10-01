Руководитель мебельной фабрики не стал комментировать пожар на предприятии в Барнауле

В результате пожара здание комбината полностью выгорело и частично обрушилось

01 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Руководитель барнаульской мебельной компании "Три слона" Сергей Чуланов отказался комментировать крупный пожар на фабрике, который вспыхнул 29 сентября на улице Попова, 179е.

В разговоре с "Толком" мужчина отметил, что говорить на эту тему готов будет лишь через некоторое время.

Пожар на Барнаульском мебельном комбинате произошел 29 сентября. На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов". О тушении открытого горения в МЧС сообщили только утром 30-го числа.

Здание полностью выгорело и частично обрушилось. При этом пострадавших нет.

По адресу ул. Попова, 179е, располагалась мебельная фабрика "Три слона". ТАСС называет эту компанию "крупнейшим холдингом производителя мебели в Сибири".

Организация имеет производственные и складские помещения по всему Алтайскому краю. Но здание на Попова было "собственным домом" "Трех слонов", говорится на сайте компании.