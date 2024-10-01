Руководитель мебельной фабрики не стал комментировать пожар на предприятии в Барнауле
В результате пожара здание комбината полностью выгорело и частично обрушилось
01 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Руководитель барнаульской мебельной компании "Три слона" Сергей Чуланов отказался комментировать крупный пожар на фабрике, который вспыхнул 29 сентября на улице Попова, 179е.
В разговоре с "Толком" мужчина отметил, что говорить на эту тему готов будет лишь через некоторое время.
Пожар на Барнаульском мебельном комбинате произошел 29 сентября. На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов". О тушении открытого горения в МЧС сообщили только утром 30-го числа.
Здание полностью выгорело и частично обрушилось. При этом пострадавших нет.
По адресу ул. Попова, 179е, располагалась мебельная фабрика "Три слона". ТАСС называет эту компанию "крупнейшим холдингом производителя мебели в Сибири".
Организация имеет производственные и складские помещения по всему Алтайскому краю. Но здание на Попова было "собственным домом" "Трех слонов", говорится на сайте компании.
09:09:56 01-10-2024
интересно. Было застраховано?
09:25:40 01-10-2024
у человека шок а они с вопросами лезут
09:57:29 01-10-2024
По пожарной сигнализации и автоматическому пожаротушению наверное есть вопросы
09:58:09 01-10-2024
Канешна. Стольго бабла потеряно... Ишшо кредиты наверно
11:23:05 01-10-2024
Бдыщ (09:58:09 01-10-2024) Канешна. Стольго бабла потеряно... Ишшо кредиты наверно... форс-мажор
10:09:28 01-10-2024
Корреспондент начал общение с г-ном Чулановым с безобидного вопроса: "Огоньку не найдётся?"
10:55:15 01-10-2024
Мебель у них - огонь!
Тушение пожара, который произошел 10 лет назад, 29 ноября 2014 года, затрудняло наличие нефтебазы, расположенной вблизи здания. Тогда сгорели 2 этажа, из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, а жизнь ни чему людей не учит. Весной 2022 года произошел второй пожар, загорелся строительный мусор. Пожар быстро потушили. Третий пожар стал символичным для фабрики Три Слона. Последним на Попова 179е.
11:34:50 01-10-2024
беда страшная, конечно. надеюсь что все было застраховано.
11:46:03 01-10-2024
Экономили наверное на специалистах по пожарной безопасности, и на средствах пожаротушения, вот и результат. Скупой платит дважды....