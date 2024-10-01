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Руководитель мебельной фабрики не стал комментировать пожар на предприятии в Барнауле

В результате пожара здание комбината полностью выгорело и частично обрушилось

01 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Руководитель барнаульской мебельной компании "Три слона" Сергей Чуланов отказался комментировать крупный пожар на фабрике, который вспыхнул 29 сентября на улице Попова, 179е.

В разговоре с "Толком" мужчина отметил, что говорить на эту тему готов будет лишь через некоторое время. 

Пожар на Барнаульском мебельном комбинате произошел 29 сентября. На момент локализации охваченная огнем площадь составляла 6,8 тысячи "квадратов". О тушении открытого горения в МЧС сообщили только утром 30-го числа. 

Здание полностью выгорело и частично обрушилось. При этом пострадавших нет.

По адресу ул. Попова, 179е, располагалась мебельная фабрика "Три слона". ТАСС называет эту компанию "крупнейшим холдингом производителя мебели в Сибири".

Организация имеет производственные и складские помещения по всему Алтайскому краю. Но здание на Попова было "собственным домом" "Трех слонов", говорится на сайте компании.

Барнаул Пожары Происшествия
Читайте также в сюжете: Пожар на мебельной фабрике в Барнауле

Комментарии 9

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Гость

09:09:56 01-10-2024

интересно. Было застраховано?

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Гость

09:25:40 01-10-2024

у человека шок а они с вопросами лезут

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Гость

09:57:29 01-10-2024

По пожарной сигнализации и автоматическому пожаротушению наверное есть вопросы

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Бдыщ

09:58:09 01-10-2024

Канешна. Стольго бабла потеряно... Ишшо кредиты наверно

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Гость

11:23:05 01-10-2024

Бдыщ (09:58:09 01-10-2024) Канешна. Стольго бабла потеряно... Ишшо кредиты наверно... форс-мажор

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Доброжир

10:09:28 01-10-2024

Корреспондент начал общение с г-ном Чулановым с безобидного вопроса: "Огоньку не найдётся?"

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Гость

10:55:15 01-10-2024

Мебель у них - огонь!
Тушение пожара, который произошел 10 лет назад, 29 ноября 2014 года, затрудняло наличие нефтебазы, расположенной вблизи здания. Тогда сгорели 2 этажа, из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, а жизнь ни чему людей не учит. Весной 2022 года произошел второй пожар, загорелся строительный мусор. Пожар быстро потушили. Третий пожар стал символичным для фабрики Три Слона. Последним на Попова 179е.

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Элен без ребят

11:34:50 01-10-2024

беда страшная, конечно. надеюсь что все было застраховано.

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Спец

11:46:03 01-10-2024

Экономили наверное на специалистах по пожарной безопасности, и на средствах пожаротушения, вот и результат. Скупой платит дважды....

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