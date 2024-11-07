Хирург рассказал о звездах с самыми большими тратами на пластику
Суммы, затраченные на операции, исчисляются миллионами
07 ноября 2024, 09:41, ИА Амител
Пластический хирург Сергей Дерновой назвал знаменитостей, которые потратили больше всего на преображение своей внешности. Его слова передает "Секрет фирмы".
1. Виктория Боня
Виктория Боня, блогер и телеведущая, заняла первое место в списке Дернового по расходам на улучшение своей внешности.
По словам хирурга, телеведущая потратила 26,8 миллиона рублей на уникальную операцию лица. Он подчеркнул, что стоимость операции высока из-за ее сложности и тонкости.
В турецкой клинике ей провели целый комплекс процедур: эндоскопическую подтяжку лба, операцию по созданию "лисьих глаз", установку имплантатов в область слезного желоба и другие процедуры.
2. Надежда Бабкина
По мнению Дернового, певица могла потратить на пластическую хирургию около 3,5 миллиона рублей.
Врач предположил, что артистка могла сделать круговую подтяжку лица, блефаропластику верхних и нижних век, липофилинг лица и контурную пластику губ.
3. Алла Пугачева
По словам специалиста, многие эксперты считают, что у артистки было несколько пластических операций.
Хирург предположил, что она сделала круговую подтяжку лица, удаление комков Биша, блефаропластику и ринопластику. Также она корректировала шею и руки. Кроме того, Алла Борисовна сделала абдоминопластику и липосакцию.
Совокупная стоимость всех операций может превышать 3 миллиона рублей.
4. Инстасамка
Скандально известная певица рассказала о четырех пластических операциях, которые она сделала: абдоминопластике, брахиопластике, маммопластике и глютеопластике.
Хирург предположил, что только на грудь она потратила миллион рублей. Общая стоимость операций могла составить 2,5-3 миллиона.
5. Наталья Бочкарева
Актриса потратила на пластическую операцию 2 миллиона рублей. Ей удалили лишнюю кожу на руках с помощью брахинопластики и перераспределили жир из живота в ягодицы.
6. Любовь Успенская
Певица не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов.
Дерновой предположил, что стоимость преображения Любови Успенской составила минимум 2 миллиона рублей.
7. Лолита Милявская
Лолита также не скрывает, что вносила изменения в свою внешность. По словам Дернового, среди ее операций были блефаропластика, липосакция талии и боков, подтяжка лица, абдоминопластика, увеличение губ, контурная пластика скул и подбородка.
Стоимость преображения Лолиты оценивается в 1,5-2 миллиона рублей.
8. Алена Водонаева
Телеведущая решила привести себя в форму после родов и сделала пластику груди. Она уменьшила ее на два размера, потратив на это 1 миллион рублей.
9. Ольга Бузова
Певица и телеведущая отрицает любые вмешательства.
Однако, по мнению хирурга, если сравнить то, как выглядела Бузова во время участия в "Доме-2", и то, как она выглядит сейчас, можно заметить значительные изменения, которые говорят о хирургических вмешательствах.
Хирург предположил, что ринопластика была сделана давно. Позже к этому добавились инъекции ботулотоксина, увеличение скул с помощью филлеров, удаление комков Биша и контурная пластика губ. Все эти процедуры заметно изменили ее внешность. Общая стоимость этих изменений могла составить от 650 тыс. до 1 млн рублей.
09:48:50 07-11-2024
А разве можно такие сведения разглашать? Или это с их согласия публикуется? Еще А.П. зубы себе вставила.
10:23:12 07-11-2024
Гость (09:48:50 07-11-2024) А разве можно такие сведения разглашать? Или это с их соглас... Конструктор какой-то
10:37:17 07-11-2024
Сдается что этот хирург работу скоро будет новую искать.
11:55:55 07-11-2024
Тупое население, хирург сделал такие умозаключения смотря на них и фото, всё!
13:48:11 07-11-2024
Гость (11:55:55 07-11-2024) Тупое население, хирург сделал такие умозаключения смотря на... Вы удивитесь сколько проктолог может сказать по походке поцыента...