Хирург рассказал о звездах с самыми большими тратами на пластику

Суммы, затраченные на операции, исчисляются миллионами

07 ноября 2024, 09:41, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894304

Пластический хирург Сергей Дерновой назвал знаменитостей, которые потратили больше всего на преображение своей внешности. Его слова передает "Секрет фирмы".

1. Виктория Боня

Виктория Боня, блогер и телеведущая, заняла первое место в списке Дернового по расходам на улучшение своей внешности.

По словам хирурга, телеведущая потратила 26,8 миллиона рублей на уникальную операцию лица. Он подчеркнул, что стоимость операции высока из-за ее сложности и тонкости.

В турецкой клинике ей провели целый комплекс процедур: эндоскопическую подтяжку лба, операцию по созданию "лисьих глаз", установку имплантатов в область слезного желоба и другие процедуры.



2. Надежда Бабкина

По мнению Дернового, певица могла потратить на пластическую хирургию около 3,5 миллиона рублей.

Врач предположил, что артистка могла сделать круговую подтяжку лица, блефаропластику верхних и нижних век, липофилинг лица и контурную пластику губ.

3. Алла Пугачева

По словам специалиста, многие эксперты считают, что у артистки было несколько пластических операций.

Хирург предположил, что она сделала круговую подтяжку лица, удаление комков Биша, блефаропластику и ринопластику. Также она корректировала шею и руки. Кроме того, Алла Борисовна сделала абдоминопластику и липосакцию.

Совокупная стоимость всех операций может превышать 3 миллиона рублей.

4. Инстасамка

Скандально известная певица рассказала о четырех пластических операциях, которые она сделала: абдоминопластике, брахиопластике, маммопластике и глютеопластике.

Хирург предположил, что только на грудь она потратила миллион рублей. Общая стоимость операций могла составить 2,5-3 миллиона.

5. Наталья Бочкарева

Актриса потратила на пластическую операцию 2 миллиона рублей. Ей удалили лишнюю кожу на руках с помощью брахинопластики и перераспределили жир из живота в ягодицы.

6. Любовь Успенская

Певица не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов.

Дерновой предположил, что стоимость преображения Любови Успенской составила минимум 2 миллиона рублей.

7. Лолита Милявская

Лолита также не скрывает, что вносила изменения в свою внешность. По словам Дернового, среди ее операций были блефаропластика, липосакция талии и боков, подтяжка лица, абдоминопластика, увеличение губ, контурная пластика скул и подбородка.

Стоимость преображения Лолиты оценивается в 1,5-2 миллиона рублей.

8. Алена Водонаева

Телеведущая решила привести себя в форму после родов и сделала пластику груди. Она уменьшила ее на два размера, потратив на это 1 миллион рублей.

9. Ольга Бузова

Певица и телеведущая отрицает любые вмешательства.

Однако, по мнению хирурга, если сравнить то, как выглядела Бузова во время участия в "Доме-2", и то, как она выглядит сейчас, можно заметить значительные изменения, которые говорят о хирургических вмешательствах.

Хирург предположил, что ринопластика была сделана давно. Позже к этому добавились инъекции ботулотоксина, увеличение скул с помощью филлеров, удаление комков Биша и контурная пластика губ. Все эти процедуры заметно изменили ее внешность. Общая стоимость этих изменений могла составить от 650 тыс. до 1 млн рублей.