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Андрей Малахов сравнил барнаульского певца с Григорием Лепсом

Владимир Кислов выступил в рамках шоу "Песни от всей души"

04 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Владимир Кислов / Фото: скриншот видео "Россия 1"
Владимир Кислов / Фото: скриншот видео "Россия 1"

Артист из Барнаула Владимир Кислов стал участником программы "Песни от всей души" на телеканале "Россия 1".

Выпуск программы вышел в эфир 3 ноября. Владимир исполнил композицию "Ты подарила мне", автором которой является Андрей Валов.

Андрей Малахов отметил, что исполнение Владимира Кислова было очень ярким и запоминающимся. Он сравнил его с выступлением Григория Лепса.

Ведущий рассказал зрителям, что Владимир Кислов известен на Алтае. Артист подтвердил, что начал выступать на танцевальных площадках еще в 1979 году.

Некоторые зрители отметили, что Владимир Кислов был недостаточно заметен на фоне других участников программы. Кроме того, в программе не было упоминания об авторе песни, которую исполнил Владимир. 

Барнаул музыка

Комментарии 5

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Юлия

19:53:53 04-11-2024

Владимир Кислов - красавчик на все времена! В Барнауле хожу на концерты с его участием и вчера по 1 каналу посмотрела с удовольствием! Голос, харизма... Для меня все сошлось в этом исполнителе!

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Гость

07:48:54 05-11-2024

Юлия (19:53:53 04-11-2024) Владимир Кислов - красавчик на все времена! В Барнауле хожу ... В Барнауле в кабак "Барнаул"?)))))))))

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Гость

12:54:00 06-11-2024

Гость (07:48:54 05-11-2024) В Барнауле в кабак "Барнаул"?)))))))))... Концертный зал Сибирь.

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Гость

20:35:28 04-11-2024

Ну, всё. "Звезда".))))) Ещё бы петь научился, а то сплошной кабак прёт.(((((((((

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Гость

11:05:58 05-11-2024

Как лепс? с перегаром что ли пришел?

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