Андрей Малахов сравнил барнаульского певца с Григорием Лепсом
Владимир Кислов выступил в рамках шоу "Песни от всей души"
04 ноября 2024, 19:30, ИА Амител
Артист из Барнаула Владимир Кислов стал участником программы "Песни от всей души" на телеканале "Россия 1".
Выпуск программы вышел в эфир 3 ноября. Владимир исполнил композицию "Ты подарила мне", автором которой является Андрей Валов.
Андрей Малахов отметил, что исполнение Владимира Кислова было очень ярким и запоминающимся. Он сравнил его с выступлением Григория Лепса.
Ведущий рассказал зрителям, что Владимир Кислов известен на Алтае. Артист подтвердил, что начал выступать на танцевальных площадках еще в 1979 году.
Некоторые зрители отметили, что Владимир Кислов был недостаточно заметен на фоне других участников программы. Кроме того, в программе не было упоминания об авторе песни, которую исполнил Владимир.
19:53:53 04-11-2024
Владимир Кислов - красавчик на все времена! В Барнауле хожу на концерты с его участием и вчера по 1 каналу посмотрела с удовольствием! Голос, харизма... Для меня все сошлось в этом исполнителе!
07:48:54 05-11-2024
Юлия (19:53:53 04-11-2024) Владимир Кислов - красавчик на все времена! В Барнауле хожу ... В Барнауле в кабак "Барнаул"?)))))))))
12:54:00 06-11-2024
Гость (07:48:54 05-11-2024) В Барнауле в кабак "Барнаул"?)))))))))... Концертный зал Сибирь.
20:35:28 04-11-2024
Ну, всё. "Звезда".))))) Ещё бы петь научился, а то сплошной кабак прёт.(((((((((
11:05:58 05-11-2024
Как лепс? с перегаром что ли пришел?