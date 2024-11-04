Андрей Малахов сравнил барнаульского певца с Григорием Лепсом

Владимир Кислов выступил в рамках шоу "Песни от всей души"

04 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Владимир Кислов / Фото: скриншот видео "Россия 1"

Артист из Барнаула Владимир Кислов стал участником программы "Песни от всей души" на телеканале "Россия 1".

Выпуск программы вышел в эфир 3 ноября. Владимир исполнил композицию "Ты подарила мне", автором которой является Андрей Валов.

Андрей Малахов отметил, что исполнение Владимира Кислова было очень ярким и запоминающимся. Он сравнил его с выступлением Григория Лепса.

Ведущий рассказал зрителям, что Владимир Кислов известен на Алтае. Артист подтвердил, что начал выступать на танцевальных площадках еще в 1979 году.

Некоторые зрители отметили, что Владимир Кислов был недостаточно заметен на фоне других участников программы. Кроме того, в программе не было упоминания об авторе песни, которую исполнил Владимир.