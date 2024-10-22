Пластиковые карты могут перестать работать у россиян

У карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов

22 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Банковская карта / Фото: unsplash.com / SumUp

В конце 2024 года у ряда российских банков закончится срок действия сертификатов безопасности чипов по Visa и Mastercard, сообщает РБК.

Работоспособность карт теперь будет зависеть от самих кредитных организаций.

По банковским картам действуют сертификаты безопасности чипов. Банки могут закупать их на различные сроки, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт. В 2022 году, до ухода из РФ систем Visa и Mastercard, срок действия сертификатов продлевался. Теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.

По предварительным данным, ситуация затронет не более 1% карт на рынке. У подавляющего числа клиентов уже есть карта платежной системы "Мир". Также, по словам экспертов, пользователей международных платежных систем в России становится все меньше.