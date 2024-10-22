Пластиковые карты могут перестать работать у россиян
У карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов
22 октября 2024, 15:50, ИА Амител
В конце 2024 года у ряда российских банков закончится срок действия сертификатов безопасности чипов по Visa и Mastercard, сообщает РБК.
Работоспособность карт теперь будет зависеть от самих кредитных организаций.
По банковским картам действуют сертификаты безопасности чипов. Банки могут закупать их на различные сроки, которые могут не совпадать со сроком действия самих карт. В 2022 году, до ухода из РФ систем Visa и Mastercard, срок действия сертификатов продлевался. Теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.
По предварительным данным, ситуация затронет не более 1% карт на рынке. У подавляющего числа клиентов уже есть карта платежной системы "Мир". Также, по словам экспертов, пользователей международных платежных систем в России становится все меньше.
15:53:36 22-10-2024
...не сидите только на картах, имейте всегда с собой наличную заначку, тысяч 5, чтобы хватила на несколько дней, если вдруг карты перестанут работать (или блок по 115фз, или потеряете, или, или, или...)
16:35:13 22-10-2024
да и в топку эти ваши визы. меньше летать будутпо забуграм и ковид привозить. вообще изолировать нахрен. Пусть дома сидят. В России куча красвивых мест, нет обезъяны лезут в заграничье, и везут оттуда всю гадость.
18:46:54 22-10-2024
Гость (16:35:13 22-10-2024) да и в топку эти ваши визы. меньше летать будутпо забуграм и... Можете из своего погреба вообще не вылезать.
Соглашусь, что в России много красивых мест. НО у каждого человека должен быть выбор. В этом и есть свобода.
А заразы, кстати, и у нас хватает.
07:54:59 23-10-2024
Хорошая новость