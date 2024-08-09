Людям, которые собирают на подарки коллегам, бояться нечего

09 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Кредитная карта / Фото: unsplash.com

Могут ли частые зачисления на карту привлечь внимание банка или налоговой? Как отмечает Business FM* Барнаул, человек может собирать на свою карту деньги на подарки коллегам, а может нелегально получать перечисления за продажу товаров или оказание платных услуг, укрываясь от налоговой.

Как выявляют такие операции? По словам региональной управляющей Альфа-Банка на территории Алтайского края и республики Алтай Ирины Бубенко, критерии незаконной коммерции у банков есть. При этом все нюансы не раскрывают публично – чтобы не вооружить этой информацией нарушителей закона.

"Однозначно назвать параметры переводов между частными лицами, которые бы могли отнести к коммерческой деятельности, нельзя. При этом мы понимаем критерии коммерции и простых денежных отношений между людьми. Если перевод между физическими лицами будет содержать какие-то необычные параметры, например, произошёл всплеск поступлений в каком-то периоде или появилась системность больших сумм, то будьте готовы, что банки могут временно заблокировать карту и провести идентификацию переводов, уточнить источник денежных средств и вероятность их декларирования", — сказала эксперт.

Сообщения при переводах особой роли не играют. Подпись "на подарок" не отведёт подозрение в коммерческой деятельности, а сообщение "спасибо за услугу" вряд ли спровоцирует вопросы у контролирующих органов.

Бубенко также напомнила, что люди обязаны самостоятельно декларировать свои доходы. Контролирующие и надзорные органы могут обратить внимание на физические лица в рамках своих контрольных мероприятий. Начальник отдела по работе с налогоплательщиками алтайской УФНС Татьяна Малютина подтвердила, что изучать переводы начнут, если специалистам ФНС сообщат о предположительном уклонении человека от налогов. По запросу банки обязаны предоставить данные о передвижении денежных средств их клиента, говорит.

"Если деньги поступают на карточку, то эта сумма нами не контролируется. Что касается работы индивидуальных предпринимателей и бизнеса, то это совсем другая история. В таком случае мы будем проводить проверку и будем видеть, что обороты очень большие, а декларация представлена на минимальную сумму или нулевая", — сказала специалист.

Малютина рекомендует почаще отслеживать свою налоговую "репутацию" в личном кабинете на сайте ФНС, а предпринимателей-нелегалов предупреждает об ответственности за серые схемы: подобные нарушения караются штрафами и приостановлением работы по административному кодексу РФ.