Платите в рассрочку. Как водоканал помогает барнаульцам рассчитываться с долгами

И жители города этой возможностью активно пользуются

17 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Коммунальные платежи / Фото: photogenica.ru

Что делать, если нет возможности вовремя оплатить коммунальный долг? "Росводоканал Барнаул" предлагает своим абонентам, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут вовремя оплачивать услуги компании, реструктуризировать задолженность и гасить ее частями.

"Наших абонентов условно можно разделить на три группы – те, которые всегда вовремя платят коммунальные платежи, злостные неплательщики, которые игнорируют любые квитанции за ЖКУ, и те, кто по каким-либо причинам не может полностью оплатить начисления или погасить задолженность. Первым мы благодарны, со вторыми решаем вопросы в судебном порядке, а третьим готовы оказывать помощь, предоставив рассрочку долга. Мы не обязаны этого делать, но понимаем, что порой у добросовестных абонентов бывают трудные времена и хотим пойти им навстречу", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

В водоканале уже несколько лет раз в год проводят "Месячник помощи должникам". В этом году акция состоялась в сентябре. За время ее действия водоканал заключил соглашение о рассрочке с 24 абонентами на общую сумму более 781 тыс. рублей. Жители уже оплатили более 228 тыс. Всего с начала года рассрочку оформили 144 абонента компании на сумму более 4 млн рублей, оплатив при этом чуть больше 3 млн.

При этом работа по реструктуризации долга ведется круглый год, но благодаря объявлению акции о такой мере поддержки узнают больше жителей Барнаула и пригорода.