"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам об акции "Дни помощи должникам"
Оформить рассрочку можно на протяжении всего сентября
14 сентября 2023, 13:39, ИА Амител erid: LjN8JvFvf
Сотрудники барнаульского водоканала сообщают абонентам, у которых есть долги, что они могут принять участие в акции "Дни помощи должникам". "Росводоканал Барнаул" окажет консультационную помощь и предложит рассрочку.
Кто может принять участие в акции?
Акцию проводят для ответственных абонентов, которые по тем или иным причинам не могут в данный момент заплатить за услуги водоканала, однако не хотят становиться злостными неплательщиками.
"Таким клиентам мы идем навстречу и предлагаем пути решения проблемы. Тем, кто намеренно копит долги за холодную воду и водоотведение, эта акция не подходит", – пояснил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Какие возможности есть у таких абонентов?
С начала сентября в рамках акции в компанию обратились 10 абонентов. Они оплатили долги почти на 100 тысяч рублей и заключили рассрочку на 350 тысяч рублей. Кроме того, на прием записано еще 16 должников.
Обратиться за помощью клиенты "Росводоканал Барнаул" могут лично по адресу пр. Калинина, 116:
- пн-чт – с 08:00 до 17:00;
- пт – с 08:00 до 16 :00.
Либо можно позвонить в указанные часы по телефону 500-101.
Напомним, что подобную работу с должниками проводят в водоканале на постоянной основе, однако второй год подряд в компании объявляют клиентскую акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме задолженности и усилить платежную дисциплину клиентов.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
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