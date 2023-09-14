"Росводоканал Барнаул" напоминает абонентам об акции "Дни помощи должникам"

Оформить рассрочку можно на протяжении всего сентября

14 сентября 2023, 13:39, ИА Амител erid: LjN8JvFvf

Калькулятор / Фото: пресс-служба "Барнаульский Водоканал"

Сотрудники барнаульского водоканала сообщают абонентам, у которых есть долги, что они могут принять участие в акции "Дни помощи должникам". "Росводоканал Барнаул" окажет консультационную помощь и предложит рассрочку.

Кто может принять участие в акции?

Акцию проводят для ответственных абонентов, которые по тем или иным причинам не могут в данный момент заплатить за услуги водоканала, однако не хотят становиться злостными неплательщиками.

"Таким клиентам мы идем навстречу и предлагаем пути решения проблемы. Тем, кто намеренно копит долги за холодную воду и водоотведение, эта акция не подходит", ­– пояснил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Какие возможности есть у таких абонентов?

С начала сентября в рамках акции в компанию обратились 10 абонентов. Они оплатили долги почти на 100 тысяч рублей и заключили рассрочку на 350 тысяч рублей. Кроме того, на прием записано еще 16 должников.

Обратиться за помощью клиенты "Росводоканал Барнаул" могут лично по адресу пр. Калинина, 116:

пн-чт – с 08:00 до 17:00;

пт ­– с 08:00 до 16 :00.

Либо можно позвонить в указанные часы по телефону 500-101.

Напомним, что подобную работу с должниками проводят в водоканале на постоянной основе, однако второй год подряд в компании объявляют клиентскую акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме задолженности и усилить платежную дисциплину клиентов.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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