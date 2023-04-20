Wildberries взимает 50-100 рублей с покупателей за возврат в пунктах выдачи товара, в том числе ненадлежащего качества

20 апреля 2023, 18:00, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Россияне продолжают жаловаться, что с них берут плату за возврат товара ненадлежащего качества на Wildberries.

Стало известно, законны ли штрафы маркетплейса за возврат товара с браком. Об этом – читайте на amic.ru.

Что о штрафах Wildberries за возврат товаров с браком говорит юрист?

Управляющий партнёр юридической экспертной группы Veta Илья Жарский также заявил, что штрафы за возврат товаров с браком противоречат законодательству.

"Законом не предусматривается уменьшение суммы, уплаченной за товар, вследствие несения продавцом расходов, связанных с транспортировкой такого товара", – отмечает он.

Суд – того же мнения и признал незаконными штрафы Wildberries за возврат товаров с браком, рассказал замглавы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд. Об этом пишет РБК.

"Подольский городской суд Московской области счёл нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", – сказано в сообщении.

Покупатели, заплатившие штраф за возврат товаров с браком, смогут вернуть свои деньги?

Да. По информации Роспотребнадзора, после вступления решения суда в силу покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы тот возместил им имущественный вред.