ФАС выдвинула требования к Wildberries о доработке оферты и сервиса
Площадке нужен арбитраж и максимально понятное соглашение, считают антимонопольщики
24 марта 2023, 16:48, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба выдвинула требования к Wildberries. ФАС считает, что маркетплейс должен разработать внутренний арбитраж для рассмотрения спора продавцов, а также оптимизировать оферту.
В пресс-службе ведомства пояснили, что арбитраж нужен для ситуаций, когда вопрос не удаётся решить при помощи системы обратной связи. В сообщении говорится о готовности антимонопольного ведомства при рассмотрении наиболее спорных вопросов представлять свою позицию.
Говоря о доработке оферты, от WB потребовали сделать её максимально понятной и подробной. Кроме того, в ней не допускается двойственное толкование правил.
В скором времени документ будет доработан представителями Wildberries. Все требования ведомства будут учтены. Также подчёркивается, что маркетплейс отчитался о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров.
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