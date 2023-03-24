ФАС выдвинула требования к Wildberries о доработке оферты и сервиса

Площадке нужен арбитраж и максимально понятное соглашение, считают антимонопольщики

24 марта 2023, 16:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Федеральная антимонопольная служба выдвинула требования к Wildberries. ФАС считает, что маркетплейс должен разработать внутренний арбитраж для рассмотрения спора продавцов, а также оптимизировать оферту.

В пресс-службе ведомства пояснили, что арбитраж нужен для ситуаций, когда вопрос не удаётся решить при помощи системы обратной связи. В сообщении говорится о готовности антимонопольного ведомства при рассмотрении наиболее спорных вопросов представлять свою позицию.

Говоря о доработке оферты, от WB потребовали сделать её максимально понятной и подробной. Кроме того, в ней не допускается двойственное толкование правил.

В скором времени документ будет доработан представителями Wildberries. Все требования ведомства будут учтены. Также подчёркивается, что маркетплейс отчитался о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров.