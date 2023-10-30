Уровень заболеваемости в регионе снижается в течение всего октября, сообщили в Роспотребнадзоре

30 октября 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

За неделю с 23 по 29 октября 16,5 тысячи жителей Алтайского края заболели ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции 30 октября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. По ее словам, специалисты отмечают плавное снижение уровня заболеваемости в течение всего октября.

Сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями начался в первую декаду сентября, напомнила эксперт. По ее словам, эпидподъем длился в течение трех недель, а на пике за неделю заразились более 22 тысяч человек. Но уже в октябре началось снижение.

"В основном у нас болеют ребятишки в школах и детсадах. В какой-то период времени не отставали и взрослые: их удельный вес в структуре заболеваемости доходил до 60%. Но если говорить про прошедшую неделю, то 39% из этих 16,5 тысячи – взрослые, а 61% – дети. В связи с тем, что начались каникулы, тенденция к снижению заболеваемости продолжится и дальше", – пояснила Егорова.

В большинстве случаев – свыше 90% – выявляют риновирус, уточнила специалист. Остальные 10% – это аденовирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и другие респираторные инфекции. Случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано, отметила представитель Роспотребнадзора.