Только спросить. Медик о том, что будут делать с нехваткой талонов к врачам на Алтае
По его словам, проблему, присущую многим поликлиникам страны, поможет решить новый приказ Минздрава
25 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Новый приказ Минздрава Алтайского края, который вступил в силу осенью 2023 года, должен сделать медицинскую помощь более доступной для жителей. Об этом рассказал руководитель отдела мониторинга доступности медицинской помощи Алтайского краевого медико-информационного аналитического центра Дмитрий Дубровин в интервью "Алтайской правде". По его словам, теперь порядок записи на прием к врачу будет другим. А тех, кому не достанется талона, будут заносить в "лист ожидания".
"Не всем обратившимся нужен медик"
По словам Дубровина, главная причина нехватки талонов в поликлиниках – дефицит кадров в медицине. Талоны, которые появляются на портале госуслуг, разбирают очень быстро. А те, кому врач понадобился позднее, уже просто не видят нужного специалиста в списке.
В приказе № 416 регионального Минздрава как раз прописаны конкретные меры по повышению доступности медпомощи в условиях нехватки врачей. По сути, это дорожная карта, отметил Дубровин: в документе четко описаны регламенты записи в поликлинику по каждому поводу. Специалист добавил, что далеко не всем, кто берет талоны в поликлинику, нужен врач.
"Положения приказа перенастраивают работу врача, перераспределяют его нагрузку, снимают с него функции, не имеющие прямого отношения к лечению. Не всем обратившимся нужен медик. Люди по разным поводам приходят: выписать направление на обследование, рецепт, узнать результаты анализов или "просто спросить", – указал Дубровин. За маршрутизацию пациентов будут отвечать кабинеты первичного приема и немедицинские сотрудники: регистраторы и операторы кол-центров.
По словам Дубровина, в приказе также пересмотрены типовые наборы слотов – это количество талонов на прием к врачу, которое можно получить по телефону, лично и на "Госуслугах". Пропорции распределили так, чтобы к узким врачам дефицитных специальностей не записывались без нужды.
"Представьте: в детской поликлинике, к которой прикреплены 20 тысяч ребятишек, вместо четырех положенных по штату лор-врачей работает лишь один. Если в такой ситуации отдать для записи на портал госуслуг 60% талонов – а такая практика нормальна при укомплектованности врачебных ставок – то их разберут влет. И не факт, что достанутся они детям, действительно нуждающимся в консультации специалиста. Меж тем в большинстве случаев с насморком или тонзиллитом прекрасно справится участковый педиатр", – отмечает эксперт.
Нет талона – в лист ожидания
Еще одно новшество, которое вводит документ, – листы ожидания для пациентов, которым не досталось талонов. По словам Дубровина, эта система уже действует в ряде поликлиник, но теперь ее введут повсеместно.
Если свободных слотов на момент записи нет, пациента внесут в список. А затем сообщат дату и время приема, как только в расписании врача появится место.
При этом "острых пациентов", которым нужна помощь здесь и сейчас, откладывать никто не будет, заверил медик. Их, как и раньше, врачи обязаны принимать в день обращения.
"Если проблема, условная шпора на пятке, может подождать, человека запишут на плановый прием к хирургу (возможно, единственному на 40 тысяч населения) в первое свободное "окошко". Не отправят "в пустоту", подчеркиваю, как это часто делают сейчас – "позвоните завтра", – а запишут в лист ожидания и сообщат дату, время", – сказал Дубровин.
Не решение, а помощь
Специалист подчеркнул, что решить проблему раз и навсегда новый приказ все равно не сможет. Чтобы каждый, кому нужна помощь, мог быстро и без проблем получить талон к нужному специалисту, необходимо разобраться с дефицитом кадров. А сейчас алтайское здравоохранение может лишь перераспределять потоки, чтобы улучшить ситуацию в условиях нехватки медиков.
09:29:28 25-10-2023
а врач в кабинете первичного приема будет направлять на консультацию к другим врачам или у него задача дальше больного не пускать? И будет петь песню из серии, что вы хотите у вас возраст, молодой, старый, неправильное питание и т.д. Так они будут всех пенсионеров дальше первичного кабинета не пускать, а ведь врач там должен будет распознать проблемы с сердцем, ЖКТ, онкологией и т.д. Может лучше все таки решать кадровую проблему с врачами, а не заниматься перекладыванием из одной руки в другую?
07:02:45 26-10-2023
Гость (09:29:28 25-10-2023) а врач в кабинете первичного приема будет направлять на конс... в кабинете первичного приема сидит фельдшер, если не ошибаюсь, а не врач. что он там распознает, когда даже врачи анализы читать не умеют? будет пускать дальше только температурящих и все дела. и будут, как обычно, в поликлиниках лечить только ангину антибиотиками. ах да, о том, что больное горло- это не всегда ангина, они так и не узнают.
09:33:21 25-10-2023
Латать тришкин кафтан можно, но это даже не полумеры, а полуполумеры
09:52:40 25-10-2023
Гость (09:33:21 25-10-2023) Латать тришкин кафтан можно, но это даже не полумеры, а полу... **** После выхода басни Крылова «Тришкин кафтан» детям никак не удавалось разъяснить суть сюжета: они видели в Тришке ловкого портняжку, который ловко выкручивается из затруднительной ситуации, тогда как автор имел в виду неумелых помещиков и хозяев, которые пытаются сводить концы с концами, перетягивая скудные ресурсы с одного участка на другой и не решая проблему по существу. Критик подметил, что неоднозначность читательской реакции указывает на вариативность смысла басни: «Мы одновременно радуемся новой Тришкиной находчивости и соболезнуем новому Тришкиному горю»
09:38:03 25-10-2023
Причина - нехватка врачей, а нехватка талонов, это следствие и решение проблемы в кадрах.
09:40:06 25-10-2023
Лучше бы выпустили приказ, что болеть запрещёно иначе штраф , а в хронических случаях уголовная ответственность. И всё, один приказ и никаких очередей к специалистам и кадрового голода
09:44:24 25-10-2023
Гость (09:40:06 25-10-2023) Лучше бы выпустили приказ, что болеть запрещёно иначе штраф ... не подсказывай им !
09:46:08 25-10-2023
Гость (09:40:06 25-10-2023) Лучше бы выпустили приказ, что болеть запрещёно иначе штраф ... каждому пришедшему к врачу по три удара палкой, в такую заботу от правительства я поверю.
09:40:10 25-10-2023
А еще проще было бы, у регистратур виселицы или гильятины поставить!!!!
09:44:10 25-10-2023
есть способы наладить здравоохранение, но все эти способы теперь называют экстремизмом
09:45:09 25-10-2023
Ну вот в третьей поликлинике в лист ожидания можно было встать по телефону. А потом - "нет, мы больше не записываем, у нас нет на это времени. Приходите в пятницу и записывайтесь")
09:47:30 25-10-2023
14 поликлиника - а вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Запись на прием к врачу на две недели и то не факт, что попадешь, если не дозвонишься в 17.00 Хоть острая боль, хоть нет. Самолечение. И главный врач отписки через минздрав пишет.
10:01:27 25-10-2023
дефицитных специальностей --- еще лучше, чтобы таких не было
10:39:50 25-10-2023
Девиз жителей края: САМОЛЕЧЕНИЕ- НАШЕ ВСЁ!
22:58:43 25-10-2023
Гость (10:39:50 25-10-2023) Девиз жителей края: САМОЛЕЧЕНИЕ- НАШЕ ВСЁ!... Обычные ОРВИ, действительно, можно без участия врач вылечить. Если осложнений нет, какой смысл отнимать у терапевта время? Назначают всегда одно и то же - тёплое обильное питье, при боли в горле какие-нибудь сосалки, брызгалки. Нос заложило - сосудосуживающие капли.
11:31:36 25-10-2023
Кончились талоны - дали листок ожидания, кончатся листы ожидания - издадут новый приказ Минздрава.
11:48:28 25-10-2023
Решите вопрос с выпиской льготных рецептов! Из года в год выписываются одни и те же препараты. Инвалидность бессрочная. И, что бы выписать рецепт, приходится брать столь дефицитные талоны. А это не меньше трети талонов к терапевтам. Как написано в статье талоны уходят к тем, кто не нуждается в медпомощи. Если нет изменений в статусе , самочувствии и назначениях, неужели нельзя рецепты пролонгировать автоматически? И что бы просто автоответчик сообщал, что можно получить требуемое лекарство.
13:02:16 25-10-2023
Ремарка (11:48:28 25-10-2023) Решите вопрос с выпиской льготных рецептов! Из года в год вы... А если Вы умрете в этом году? справку о смерти оформите в другом городе. Как поликлиника к которой Вы прикреплены узнает об этом? а родственники (вдруг в их числе есть недобросоветные) еще 5 лет по этом рецепту покупают сильнодейстующие лекратсва...
13:59:08 25-10-2023
гость (13:02:16 25-10-2023) А если Вы умрете в этом году? справку о смерти оформите в др... Все просто. База ЗАГСов федеральная, должна быть доступна Минздраву АК. Документ оформляется по месту регистрации.
14:29:23 25-10-2023
гость (13:02:16 25-10-2023) А если Вы умрете в этом году? справку о смерти оформите в др... У нас хвастаются единой системой документоооборота. Пенсия то перестанет начисляться. Просто расчет на то, что тому же инвалиду или его родственникам надоест мыкаться с бесплатными рецептами. Пойдут и купят.
13:52:50 25-10-2023
Где господин Попов? Куда спрятался? Что-то в начале года обещал решить проблему с кадрами в мед. учреждениях. Сейчас про 14 ю тоже красиво напишут, и скажут, а что если в дальнейшем не найдутся энтузиасты на свободные вакансии? Хотя ожидать под кабинетом в новенькой поликлиники куда приятнее, чем в бегать искать по разным адресам. Что ж , ждём-с
14:25:46 25-10-2023
гость (13:52:50 25-10-2023) Где господин Попов? Куда спрятался? Что-то в начале года обе... Он попал в федеральный резерв! на повышение, однако! Такой дефицитный министр!!!!
14:09:30 25-10-2023
Я вот вас читаю и думаю что вы все с ума сшедшие. Живу на Красноармейском. У меня 3 поликлиника. Везде и всегда записываюсь на прием через интернет. Вообще ни разу не было проблем. Вы в другом городе живете?
15:01:28 25-10-2023
Гость (14:09:30 25-10-2023) Я вот вас читаю и думаю что вы все с ума сшедшие. Живу на Кр... Моя подружка с центра, а я с окраины)
15:48:25 25-10-2023
Гость (14:09:30 25-10-2023) Я вот вас читаю и думаю что вы все с ума сшедшие. Живу на Кр... Поликлиника от третьей городской на Потоке, оптимизировали с поликлиникой на Бехтерева: один хирург, один лор, один эндокринолог на все отделения, кардиолог ушел на пенсию в 70 лет... Терапевты крутятся как могут в итоге с осложнениями.
07:11:42 26-10-2023
Гость (14:09:30 25-10-2023) Я вот вас читаю и думаю что вы все с ума сшедшие. Живу на Кр... рассказывайте, ага. я вашу поликлинику хожу к лору уже больше 10 лет и такого в очереди наслушалась про доступные талоны в бесплатной очереди. чтобы вы знали, там две очереди- платная и бесплатная. я сижу в платной, тк в нашей поликлинике лор приходит раз в неделю и на одного пациента у него 2 минуты. это, кстати, не шутка, талоны реально через 2 минуты и очередь на весь коридор. живу в самом центре.
20:03:23 25-10-2023
Вы ещё про "Виртуальные участки" не знаете!
22:55:53 25-10-2023
Сделайте возможность закрывать больничный по телефону или через регистратуру. Зачем мне, например, брать талон, идти к врачу, чтобы закрыть больничный, если я уже выздоровела и собираюсь выходить на работу? Чтобы записульку в карточку сделать?
08:05:34 26-10-2023
Да-а-а!Как-то совсем печально становится. И реагировать на все это уже не хочется.Да и сообщение о повышении ЖКХ с 1 ноября,хотя и пытаются эксперты сгладить, что не обязательно стоимость ЖКХ повысится, радости не вызывает. Что-то часто стал вспоминать праздник 7 Ноября.