По его словам, проблему, присущую многим поликлиникам страны, поможет решить новый приказ Минздрава

25 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новый приказ Минздрава Алтайского края, который вступил в силу осенью 2023 года, должен сделать медицинскую помощь более доступной для жителей. Об этом рассказал руководитель отдела мониторинга доступности медицинской помощи Алтайского краевого медико-информационного аналитического центра Дмитрий Дубровин в интервью "Алтайской правде". По его словам, теперь порядок записи на прием к врачу будет другим. А тех, кому не достанется талона, будут заносить в "лист ожидания".

"Не всем обратившимся нужен медик"

По словам Дубровина, главная причина нехватки талонов в поликлиниках – дефицит кадров в медицине. Талоны, которые появляются на портале госуслуг, разбирают очень быстро. А те, кому врач понадобился позднее, уже просто не видят нужного специалиста в списке.

В приказе № 416 регионального Минздрава как раз прописаны конкретные меры по повышению доступности медпомощи в условиях нехватки врачей. По сути, это дорожная карта, отметил Дубровин: в документе четко описаны регламенты записи в поликлинику по каждому поводу. Специалист добавил, что далеко не всем, кто берет талоны в поликлинику, нужен врач.

"Положения приказа перенастраивают работу врача, перераспределяют его нагрузку, снимают с него функции, не имеющие прямого отношения к лечению. Не всем обратившимся нужен медик. Люди по разным поводам приходят: выписать направление на обследование, рецепт, узнать результаты анализов или "просто спросить", – указал Дубровин. За маршрутизацию пациентов будут отвечать кабинеты первичного приема и немедицинские сотрудники: регистраторы и операторы кол-центров.

По словам Дубровина, в приказе также пересмотрены типовые наборы слотов – это количество талонов на прием к врачу, которое можно получить по телефону, лично и на "Госуслугах". Пропорции распределили так, чтобы к узким врачам дефицитных специальностей не записывались без нужды.

"Представьте: в детской поликлинике, к которой прикреплены 20 тысяч ребятишек, вместо четырех положенных по штату лор-врачей работает лишь один. Если в такой ситуации отдать для записи на портал госуслуг 60% талонов – а такая практика нормальна при укомплектованности врачебных ставок – то их разберут влет. И не факт, что достанутся они детям, действительно нуждающимся в консультации специалиста. Меж тем в большинстве случаев с насморком или тонзиллитом прекрасно справится участковый педиатр", – отмечает эксперт.

Нет талона – в лист ожидания

Еще одно новшество, которое вводит документ, – листы ожидания для пациентов, которым не досталось талонов. По словам Дубровина, эта система уже действует в ряде поликлиник, но теперь ее введут повсеместно.

Если свободных слотов на момент записи нет, пациента внесут в список. А затем сообщат дату и время приема, как только в расписании врача появится место.

При этом "острых пациентов", которым нужна помощь здесь и сейчас, откладывать никто не будет, заверил медик. Их, как и раньше, врачи обязаны принимать в день обращения.

"Если проблема, условная шпора на пятке, может подождать, человека запишут на плановый прием к хирургу (возможно, единственному на 40 тысяч населения) в первое свободное "окошко". Не отправят "в пустоту", подчеркиваю, как это часто делают сейчас – "позвоните завтра", – а запишут в лист ожидания и сообщат дату, время", – сказал Дубровин.

Не решение, а помощь

Специалист подчеркнул, что решить проблему раз и навсегда новый приказ все равно не сможет. Чтобы каждый, кому нужна помощь, мог быстро и без проблем получить талон к нужному специалисту, необходимо разобраться с дефицитом кадров. А сейчас алтайское здравоохранение может лишь перераспределять потоки, чтобы улучшить ситуацию в условиях нехватки медиков.