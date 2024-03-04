НОВОСТИОбщество

Playboy поместил на обложку полуголую модель, созданную нейросетью. Фото

Девушку со светлыми волосами и голубыми глазами не отличить от настоящей

04 марта 2024, 17:47, ИА Амител

Модель, созданная нейросетью / Фото: playboy.com.mx

Мексиканский Playboy поместил на обложку журнала созданную нейросетью модель с именем Саманта Эверли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт журнала.

"Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy", – "рассказала" в интервью журналу девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как нейросеть видит известные поговорки о любви? Попробуйте угадать

Ответ можно будет найти вечером 14 февраля в нашем телеграм-канале
НОВОСТИОбщество
сми нейросети

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

23:18:49 04-03-2024

ключицы ей ломали что ли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:34 05-03-2024

разное лицо на картинках...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:34 05-03-2024

С тем количеством фотошопа что используют в журналах на реальных моделях уже давно пора переходить на сгенерированных, т.к. и то и то ненатурально. Но в общем очень достойно получилось. В плейбое должны быть и более откровенные картинки этой девушки, интересно было бы посмотреть как они там все прорисовали

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:00:10 06-03-2024

Не понял, что за расизм и сексизм? Согласно трендам на обложке должен быть черный бодипозитивный трансгендер. Куда только Байден смотрит?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров