Playboy поместил на обложку полуголую модель, созданную нейросетью. Фото
Девушку со светлыми волосами и голубыми глазами не отличить от настоящей
04 марта 2024, 17:47, ИА Амител
Модель, созданная нейросетью / Фото: playboy.com.mx
Мексиканский Playboy поместил на обложку журнала созданную нейросетью модель с именем Саманта Эверли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт журнала.
"Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy", – "рассказала" в интервью журналу девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.
23:18:49 04-03-2024
ключицы ей ломали что ли?
07:21:34 05-03-2024
разное лицо на картинках...
10:32:34 05-03-2024
С тем количеством фотошопа что используют в журналах на реальных моделях уже давно пора переходить на сгенерированных, т.к. и то и то ненатурально. Но в общем очень достойно получилось. В плейбое должны быть и более откровенные картинки этой девушки, интересно было бы посмотреть как они там все прорисовали
01:00:10 06-03-2024
Не понял, что за расизм и сексизм? Согласно трендам на обложке должен быть черный бодипозитивный трансгендер. Куда только Байден смотрит?