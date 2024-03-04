Playboy поместил на обложку полуголую модель, созданную нейросетью. Фото

Девушку со светлыми волосами и голубыми глазами не отличить от настоящей

04 марта 2024, 17:47, ИА Амител

Модель, созданная нейросетью / Фото: playboy.com.mx

Мексиканский Playboy поместил на обложку журнала созданную нейросетью модель с именем Саманта Эверли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт журнала.