По сообщению Mash, парень играл роль курьера и должен был забрать деньги у обманутой пенсионерки

12 февраля 2025, 19:09, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 19-летнего Георгия Варнаву задержали, когда он встретился с 87-летней пенсионеркой. Женщину убедили снять все деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на "безопасный счет". Обратиться в полицию ее уговорили сотрудники банка, где она снимала средства. После весь процесс контролировался оперативными сотрудниками.

Под их присмотром пожилая женщина встретилась с курьером и передала ему 350 тысяч рублей. В результате Варнаву задержали и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Теперь племяннику телеведущей грозит до шести лет лишения свободы – если подтвердится, что Георгий знал о мошеннической сути происходящего.