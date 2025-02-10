Сын главы "Газпром-медиа" отдал мошенникам 65 миллионов рублей

Более того, он хотел сдать в ломбард коллекцию дорогих часов

10 февраля 2025, 22:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

20-летний Николай Жаров, сын генерального директора "Газпром-Медиа" и бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, отдал мошенникам 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

Аферисты связались с Жаровым-младшим, представившись сотрудниками "Мегафона". Они использовали схему с "продлением договора на sim-карту" и убедили молодого человека сообщить им код из SMS. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту на "Госуслугах". Но этим не ограничились.

"По требованию мошенников Жаров собрал все имеющиеся дома деньги – 49 млн рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро – и передал их курьерам вечером 8 февраля", – пишет издание.

Злоумышленники намеревались завладеть и драгоценностями. Они сказали Жарову забрать из дома все часы и сдать их в ломбард. Однако попытка сбыть 16 элитных часов без документов насторожила сотрудницу ломбарда и она вызвала полицию.