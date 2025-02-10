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Сын главы "Газпром-медиа" отдал мошенникам 65 миллионов рублей

Более того, он хотел сдать в ломбард коллекцию дорогих часов

10 февраля 2025, 22:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

20-летний Николай Жаров, сын генерального директора "Газпром-Медиа" и бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, отдал мошенникам 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

Аферисты связались с Жаровым-младшим, представившись сотрудниками "Мегафона". Они использовали схему с "продлением договора на sim-карту" и убедили молодого человека сообщить им код из SMS. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту на "Госуслугах". Но этим не ограничились.

"По требованию мошенников Жаров собрал все имеющиеся дома деньги – 49 млн рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро – и передал их курьерам вечером 8 февраля", – пишет издание.

Злоумышленники намеревались завладеть и драгоценностями. Они сказали Жарову забрать из дома все часы и сдать их в ломбард. Однако попытка сбыть 16 элитных часов без документов насторожила сотрудницу ломбарда и она вызвала полицию.

Смартфон / Фото: amic.ru

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Происшествия Мошенники

Комментарии 20

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Гость

22:51:21 10-02-2025

Сам-то глава гпм не желает рассказать какими талантами и компетенциями наделен его сынулька, раз с него 65 единиц сняли

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Жора

23:14:44 10-02-2025

Часы всё равно теперь придётся сдавать, миллионы последние были, наверное.

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Гость

23:18:27 10-02-2025

К 20-ти годам "в поте лица" стать владельцем 65-ти млн можно только будучи мошенником, в свою очередь околпачить которого - святое дело!

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Гость

23:29:04 10-02-2025

Этим деньги вернут. Такое ощущение что людей гипнотизируют.

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Гость

00:02:15 11-02-2025

Всё-таки есть какая-то справедливость

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Гость

00:07:34 11-02-2025

Тут уже не аферисты мошенники, а сам горесынок мошенник. Как этим Дэ билам доверять что-то когда заработанное, хоть и не совсем легальным путём.

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Гость

01:11:38 11-02-2025

Нет слов... Но приятно, что проблема начала прорабатываться... Не знаю, есть ли связь...

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.......

06:04:32 11-02-2025

Жулики жуликов обжулили. Очень приятная новость!

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все что нажито непосильным тру

06:30:19 11-02-2025

вот она илита хренова

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Гость

07:53:19 11-02-2025

" попытка сбыть 16 элитных часов без документов насторожила сотрудницу ломбарда и она вызвала полицию."------- Теперь мальчик обязан на ней жениться!!!

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Гость

08:11:12 11-02-2025

ну и чего все такие злые? так за фигуранта и я особо не переживаю, а вот на что будут потрачены 65 млн. думать неприятно. лучше бы оставались, где были... все равно не на доброе дело.

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гость

08:16:39 11-02-2025

Теперь понятно кто и как руководит страной, хотя уже давно понятно. А эти детишки скоро примут власть по наследству. Сталина на них нет.

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Russkiy

08:45:14 11-02-2025

Это, если он года 3 работает, то зарплата в месяц примерно 2 миллиона получается. Это он с подработок не вылазит что-ли? Ведь средняя зарплата вроде тыщ 55 примерно? День и ночь пашет работяжка... 864 часа в сутки трудится...

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Гость

09:03:52 11-02-2025

отдал мошенникам 65 миллионов рублей --- может это завуалирование финансирования всу. Типа не виноват, они развели

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Леня

09:13:13 11-02-2025

Как пришли, так и ушли....

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Гость

09:45:28 11-02-2025

Именно тот случай, когда порадовался за жульё. Грабь награбленное.

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Гость

09:51:08 11-02-2025

Гость (09:45:28 11-02-2025) Именно тот случай, когда порадовался за жульё. Грабь награбл... порадовался за жульё --- так это скорее всего бандеровцы

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Гость

12:21:00 11-02-2025

Откуда столько денег дома и почему именно хранится дома, банкам не доверяют?

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Гость

12:21:17 11-02-2025

Итого 670 тысяч долларов у него просто лежало дома. В 20 лет. Итоги.

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Musik

12:34:17 11-02-2025

Гость (12:21:17 11-02-2025) Итого 670 тысяч долларов у него просто лежало дома. В 20 лет... на карманный расходы?

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