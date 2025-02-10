Сын главы "Газпром-медиа" отдал мошенникам 65 миллионов рублей
Более того, он хотел сдать в ломбард коллекцию дорогих часов
10 февраля 2025, 22:40, ИА Амител
20-летний Николай Жаров, сын генерального директора "Газпром-Медиа" и бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, отдал мошенникам 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.
Аферисты связались с Жаровым-младшим, представившись сотрудниками "Мегафона". Они использовали схему с "продлением договора на sim-карту" и убедили молодого человека сообщить им код из SMS. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту на "Госуслугах". Но этим не ограничились.
"По требованию мошенников Жаров собрал все имеющиеся дома деньги – 49 млн рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро – и передал их курьерам вечером 8 февраля", – пишет издание.
Злоумышленники намеревались завладеть и драгоценностями. Они сказали Жарову забрать из дома все часы и сдать их в ломбард. Однако попытка сбыть 16 элитных часов без документов насторожила сотрудницу ломбарда и она вызвала полицию.
22:51:21 10-02-2025
Сам-то глава гпм не желает рассказать какими талантами и компетенциями наделен его сынулька, раз с него 65 единиц сняли
23:14:44 10-02-2025
Часы всё равно теперь придётся сдавать, миллионы последние были, наверное.
23:18:27 10-02-2025
К 20-ти годам "в поте лица" стать владельцем 65-ти млн можно только будучи мошенником, в свою очередь околпачить которого - святое дело!
23:29:04 10-02-2025
Этим деньги вернут. Такое ощущение что людей гипнотизируют.
00:02:15 11-02-2025
Всё-таки есть какая-то справедливость
00:07:34 11-02-2025
Тут уже не аферисты мошенники, а сам горесынок мошенник. Как этим Дэ билам доверять что-то когда заработанное, хоть и не совсем легальным путём.
01:11:38 11-02-2025
Нет слов... Но приятно, что проблема начала прорабатываться... Не знаю, есть ли связь...
06:04:32 11-02-2025
Жулики жуликов обжулили. Очень приятная новость!
06:30:19 11-02-2025
вот она илита хренова
07:53:19 11-02-2025
" попытка сбыть 16 элитных часов без документов насторожила сотрудницу ломбарда и она вызвала полицию."------- Теперь мальчик обязан на ней жениться!!!
08:11:12 11-02-2025
ну и чего все такие злые? так за фигуранта и я особо не переживаю, а вот на что будут потрачены 65 млн. думать неприятно. лучше бы оставались, где были... все равно не на доброе дело.
08:16:39 11-02-2025
Теперь понятно кто и как руководит страной, хотя уже давно понятно. А эти детишки скоро примут власть по наследству. Сталина на них нет.
08:45:14 11-02-2025
Это, если он года 3 работает, то зарплата в месяц примерно 2 миллиона получается. Это он с подработок не вылазит что-ли? Ведь средняя зарплата вроде тыщ 55 примерно? День и ночь пашет работяжка... 864 часа в сутки трудится...
09:03:52 11-02-2025
отдал мошенникам 65 миллионов рублей --- может это завуалирование финансирования всу. Типа не виноват, они развели
09:13:13 11-02-2025
Как пришли, так и ушли....
09:45:28 11-02-2025
Именно тот случай, когда порадовался за жульё. Грабь награбленное.
09:51:08 11-02-2025
Гость (09:45:28 11-02-2025) Именно тот случай, когда порадовался за жульё. Грабь награбл... порадовался за жульё --- так это скорее всего бандеровцы
12:21:00 11-02-2025
Откуда столько денег дома и почему именно хранится дома, банкам не доверяют?
12:21:17 11-02-2025
Итого 670 тысяч долларов у него просто лежало дома. В 20 лет. Итоги.
12:34:17 11-02-2025
Гость (12:21:17 11-02-2025) Итого 670 тысяч долларов у него просто лежало дома. В 20 лет... на карманный расходы?