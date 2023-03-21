Пленный Иванников заявил о преимуществе России на Кременском участке

По его словам, у РФ существенный перевес в артиллерии

21 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взятый в плен украинский военнослужащий Евгений Иванников сообщил о значительном перевесе в артиллерии у России на Кременском участке в Донбассе.

По его словам, во время обстрелов с русской стороны "на порядок, а то и на два больше было выстрелов", чем со стороны ВСУ.

"Может, боекомплект, может, самой артиллерии не хватает. От нас работал один миномёт, с той стороны был и миномёт, и танк, и артиллерия, то есть намного больше и, естественно, качественнее", – цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, потому что есть и другие современные системы.