НОВОСТИПолитика

Пленный Иванников заявил о преимуществе России на Кременском участке

По его словам, у РФ существенный перевес в артиллерии

21 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Взятый в плен украинский военнослужащий Евгений Иванников сообщил о значительном перевесе в артиллерии у России на Кременском участке в Донбассе.

По его словам, во время обстрелов с русской стороны "на порядок, а то и на два больше было выстрелов", чем со стороны ВСУ.

"Может, боекомплект, может, самой артиллерии не хватает. От нас работал один миномёт, с той стороны был и миномёт, и танк, и артиллерия, то есть намного больше и, естественно, качественнее", – цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО, потому что есть и другие современные системы.

Комментарии 5

  • Взятый в плен украинский военнослужащий Евгений Иванников --- может в Рубцовске сидеть будет. После таких рассказов ему на обмен идти опасно, лучше отсидеть
    21 марта, Гость   Ответить
  • и танк - О, джевелины до танка не долетали
    21 марта, Гость   Ответить
  • Владимир Путин заявил, что РФ фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО --- уже давно все поняли. Плохо, что и они это поняли
    21 марта, Гость   Ответить
  • лишь бы это не был план какой-то специальной операции по усыплению бдительности...!?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Почему об этом я должен узнавать от "пленного Иванникова"?
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров