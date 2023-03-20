Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО

Для этого есть и другие современные системы, утверждает президент

20 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: smotrim.ru

У России есть гиперзвуковое оружие, но она фактически не применяет его в ходе СВО, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

На вопрос журналиста Павла Зарубина, не было ли смысла начинать спецоперацию в 2014 году, глава государства отметил, что очень трудно сказать, что было бы на тот момент.

"Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", – сказал президент, отметив, что применять здесь сослагательное наклонение невозможно.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём.