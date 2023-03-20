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Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО

Для этого есть и другие современные системы, утверждает президент

20 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: smotrim.ru
Кадр из видео: smotrim.ru

У России есть гиперзвуковое оружие, но она фактически не применяет его в ходе СВО, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

На вопрос журналиста Павла Зарубина, не было ли смысла начинать спецоперацию в 2014 году, глава государства отметил, что очень трудно сказать, что было бы на тот момент.

"Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития cухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", – сказал президент, отметив, что применять здесь сослагательное наклонение невозможно.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём.

Комментарии 15

  • Ничего удивительного. Оказалось, что дешёвые дроны за 100 долларов с алиэкспресс способны при массовом применении наносить гораздо более сокрушительные удары, чем гиперзвуковые ракеты по цене на вес золота.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Что-то сам на себя на фото не похож.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гиперзвуковое оружие, это плазма, а в плазме аппаратура управления не работает и куда упадет эта граната, сам черт не знает., но для обывателя, это элей на душу.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, какая плазма, бредишь, учи физику, дилетант.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, пиши ещё про плазму, хоть поржём....
    20 марта, Гость   Ответить
  • Видишь суслика? И я не вижу. А он есть.
    20 марта, Гость   Ответить
  • хоть поржём.... ==================== коням, что остается делать, только ржать
    20 марта, Гость   Ответить
  • Над такой чепухой только и ржать. Ты школу-то закончил хоть?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие ---- ну так мы это давно заметили
    20 марта, Гость   Ответить
  • все летающее сбивается, хоть дешевый дрон, хоть дорогой, только гиперзвук не сбивается
    20 марта, Гость   Ответить
  • По постам видно, кому гиперзвук не нравится. Есть подозрение, что посты оттуда, куда он может прилететь. Дешевый дрон с Украины в Барнаул вряд ли прилетит, а вот гиперзвук может, когда он у них будет
    20 марта, Гость   Ответить
  • но оно есть --- как будто отвечает на вопрос, а где то, что еще 5 лет назад нам показывали?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость в Барнаул вряд ли прилетит, ================ RQ-4 Global Hawk Block 30. БПЛА приспособлен для работы в особо холодных условиях. Способен подниматься на высоту до 18 300 метров и вести беспрерывное наблюдение в течение 33 часо прилетит к Барнаулу несколько раз за один полет.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, такой бпла сбить что два пальца об асфальт.У него с манёвренностью полный швах.
    20 марта, Гость   Ответить
  • прилетит к Барнаулу несколько раз за один полет -- если незаметно пролетит 4 тысячи км. Он сбивается. А гиперзвук нет
    21 марта, Гость   Ответить
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