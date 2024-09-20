Плитку уложили на центральной площади у Мемориала Славы в Барнауле

Также продолжают устанавливать наружное освещение

20 сентября 2024, 16:18, ИА Амител

Мемориал Славы / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле продолжают работы по благоустройству Мемориала Славы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Основные работы по благоустройству площади выполняет подрядная организация ООО "Ной", а за устройство освещения отвечает МБУ "Барнаулгорсвет".

В настоящее время специалисты занимаются демонтажем старой плитки и укладкой нового покрытия, а также установкой поребриков. Уже уложена плитка на всей центральной части площади.

МБУ "Барнаулгорсвет" продолжает работу по устройству наружного освещения. На данный момент выполнено более 500 метров монтажа кабеля. На участке установлено 12 опор наружного освещения, а для 28 опор подготовлены закладные детали фундамента.