Не допуская аварийного. Как в Алтайском крае ремонтируют многоэтажки и меняют лифты

В Алтайском крае до 2043 года капитально отремонтируют около 8,5 тысячи многоквартирных домов

20 сентября 2024, 11:11, ИА Амител

Дом после капремонта / Фото: Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

В Алтайском крае отремонтировали каждую третью многоэтажку и заменили порядка тысячи устаревших лифтов. Таких результатов удалось достичь за первые десять лет реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 2024 году стоит задача обновить еще порядка 380 объектов, и на сегодняшний день выполнено больше половины от этого плана. Как приблизить сроки капремонта и можно ли заменить вид работ, читайте в материале amic.ru.

Увеличивая объемы капремонта

Региональная программа по капремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД) действует с 2014 года. Рассчитана она на 30 лет. За этот срок стоит задача обновить порядка 8,5 тысячи многоэтажек. Работы на 3454 из них выполнили в первую десятилетку. На это было направлено более 10 миллиардов рублей. Благодаря реализации программы в многоэтажках ремонтировали крыши, фасады, фундаменты, подвалы, а также меняли инженерные системы и лифты.

Капремонт в 1199 домах жильцы провели самостоятельно, скопив на него деньги на спецсчете. На остальных объектах – а это больше 65% – работы проводил подведомственный региональному Минстрою Фонд капремонта Алтайского края. В профильном ведомстве уточняют, что перед регионом на ближайшие несколько лет стоит цель нарастить объем проведенных работ.

"План 2024 года по количеству многоквартирных домов, которые будут отремонтированы, выше предыдущего года на 25%. Основной целью программы является своевременное проведение капитального ремонта в МКД для недопущения их перехода в аварийное состояние", – отмечает замминистра строительства и ЖКХ края Александр Котельников.

Если в 2023 году регоператор капитально отремонтировал 300 многоквартирных домов, то в этом планирует успеть обновить около 380. На сегодняшний день ремонт завершили на 205 объектах. По 21 МКД осуществляется разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы идут в 141 многоэтажке края.

Наращивает фонд и темпы обновления лифтов: в 2023 году в Алтайском крае их заменили 163, план на 2024-й – 257, рассказывает генеральный директор НО РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД" Лилия Наволокина.

Сколько домов отремонтируют в 2025 году?

Трехлетние планы капремонта по долгосрочной программе утверждает своим приказом Минстрой Алтайского края по согласованным предложениям муниципалитетов. В список на 2025 год включено 332 многоквартирных дома. Предложения о проведении капремонта регоператор уже направил собственникам. Они являются непосредственными участниками программы: строка "капремонт" включена в квитанцию за коммунальные услуги.

Крыша, которая больше не течет / Фото: Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

У собственников есть три месяца, чтобы организовать общее собрание жильцов дома и определиться, соглашаться ли им на предложенные работы или заменить их другими. Из числа владельцев квартир назначается ответственный за приемку дома. Все это необходимо прописать в протоколе, а после – отправить документ регоператору.

"Фонд направляет жильцам предложение, в котором указаны сроки начала капитального ремонта, виды работ и их стоимость. Она рассчитывается исходя из предельной стоимости по капремонту общего имущества в МКД, утвержденной правительством Алтайского края. Приступить к работам по 2025 году мы сможем только когда получим обратную связь от жильцов в виде протоколов общедомовых собраний собственников с принятыми решениями. Чем быстрее они поступят к нам, тем быстрее начнутся работы", – рассказывает Лилия Наволокина.

К ремонту в некоторых домах из плана на 2025 год приступят раньше – уже в этом году. Регоператор уже успел провести открытые электронные аукционы, в ходе которых определились подрядные организации-исполнители. По результатам конкурсов заключены договоры на 90% объектов. Этим компаниям предстоит разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. Кроме того, заключены уже контракты и на замену 242 лифтов.

Новый лифт / Фото: Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

"Замена одного лифта обходится порядка 3,5 миллиона рублей. Чтобы увеличить объем выполненных работ и снизить единовременную финансовую нагрузку на Фонд капремонта, контракты были заключены с рассрочкой оплаты на срок до трех лет", – говорит Александр Котельников.

Можно ли ускорить ремонт дома?

Программа актуализируется каждый год и приблизить сроки капремонта при желании жильцы могут самостоятельно, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, нужно провести независимую экспертизу, чтобы обосновать необходимость проведения работ как можно скорее. А после этого предоставить документы в администрацию муниципалитета.

Во-вторых, в доме должна быть высокая собираемость взносов. От денежных средств напрямую зависит краткосрочный план по ремонту и количество домов, которые в него попадут. В тех МКД, процент собираемости по которым ниже остальных, капитальный ремонт состоится позже, чем в домах с высоким показателем собираемости.

Ремонт фасада / Фото: Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

Отметим, оплата всех работ идет за счет средств из "общего котла" и осуществляется на возвратной основе. Чтобы возместить затраты фонда, собственники обязаны ежемесячно в течение всего срока реализации программы платить взносы. Если собранных за этот период средств недостаточно для проведения капремонта, ежемесячный взнос жильцам рекомендуется повысить самостоятельно.

Напомним, минимальный размер взносов на капремонт увеличивают в Алтайском крае ежегодно с 1 января. Соответствующее постановление подписывает губернатор. Ежемесячная сумма в квитанции за "капремонт" зависит от типа недвижимости. Так, за капремонт кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно за один "квадрат" в 2024 году оплата составляет по 11,32 рубля. В многоквартирных домах от пяти этажей и выше тариф за квадратный метр – 10,18 рубля. Выше всего размер минимального взноса для деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей: 12,49 рубля.

Чтобы ускорить начало ремонта, некоторые жильцы уже увеличили минимальный размер ежемесячного взноса, установленного в регионе. Такое решение принято уже более чем в 500 домах.

Уровень собираемости взносов на капремонт в Алтайском крае по итогам 2023 года составил 98,30%. Наиболее высокий уровень платежной дисциплины среди городов отмечен в Белокурихе – 99,36%, Барнауле – 99,18%, Рубцовске – 99,11%.