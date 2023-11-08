Плохая видимость. Туман накрыл трассу в Алтайском крае

Водителей призывают быть осторожными

08 ноября 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Густой туман образовался на дороге от поселка Центрального в сторону Новороманово. Об этом сообщили автомобилисты в паблике "Инцидент Барнаул".

"Будьте осторожны и внимательны", – написала участница сообщества. Напомним, что туман в утренние часы прогнозировали синоптики регионального Гидрометцентра. Дорожная обстановка осложняется сильной гололедицей.