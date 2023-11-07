За несоблюдение требований безопасности при содержании дорог возбуждено 46 административных дел

07 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество аварий, на месте происшествия которых были установлены недостатки по содержанию дорог в зимний период, увеличилось в Алтайском крае на 67%. Чаще всего среди недочетов были гололед и отложения снега, а также нарушения требований к размещению снегоотвалов. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Сколько ДТП произошло в Алтайском крае из-за плохого содержания дорог?

Только за девять месяцев 2023 года произошло 77 аварий, в местах которых были выявлены недостатки по зимнему содержанию дорог. В них погибли пять человек и еще 103 пострадали. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в регионе было зафиксировано 46 таких ДТП. Они унесли четыре жизни, 61 человек был ранен.

Однако по итогам 2024 года статистика может стать еще более тревожной. Владислав Перцев отметил, что новая зима даже не началась, а уже есть ДТП, где установлено наличие "зимней скользскости". Кроме того, непогода, которая разыгралась 30 октября в регионе, показала, что "готовность дорожно-коммунальных служб не была 100%-й".

"В условиях снега, мокрого снега, метелей на дорогах образовались нарушения эксплуатационного состояния, включая наличие рыхлого и уплотненного снега либо снежного наката на проезжей части. В этот день на дорогах края произошло 13 ДТП, в которых семь человек погибли и 22 получили ранения. При обследовании мест совершения ДТП в четырех случаях установлено наличие снежного наката. В них погибли пять человек, еще семь получили ранения", – подчеркнул Владислав Перцев.

Какие именно нарушения выявила ГИБДД в местах ДТП?

Помимо гололеда и снежного наката на дорогах, среди основных недостатков Перцев перечислил нарушения к размещению снежных валов, а также рыхлый и талый снег, который своевременно не убрали. Руководитель региональной Госавтоинспекции подчеркнул, что ГИБДД ежегодно выявляет нарушения сроков по устранению зимней скользскости.

Владислав Перцев добавил, что требованиям и срокам также не всегда отвечает очистка тротуаров и пешеходных дорожек. Зачастую не принимаются меры по обработке противогололедными материалами остановок общественного транспорта, створов пешеходных переходов и тротуаров. Еще одна головная боль – снегоотвалы.

"Негативно сказывается на безопасности дорожного движения формирование снежных валов перед пешеходными переходами и перекрестками. Они значительно либо полностью ограничивают видимость, как для пешеходов, так и для транспортных средств", – отметил Перцев.

Краевая ГИБДД ведет мониторинг за состоянием улично-дорожной сети в зимнее время. За неполный 2023 год было возбуждено 46 административных дел (ст. 12.34 КоАП РФ), объявлено 117 предостережений, проведено 56 профилактических визитов в организации, осуществляющие работы по содержанию дорог.