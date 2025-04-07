"Плохо ходит". Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера

После освобождения его сразу отвезут в Москву

07 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Актер Михаил Ефремов страдает от одышки и с трудом передвигается. Как сообщают "Известия", об этом заявил его адвокат Юрий Падалко.

"Посетил в колонии своего доверителя Михаила Ефремова. У актера одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву", – рассказал он.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение – артиста должны выпустить на свободу уже 9 апреля.