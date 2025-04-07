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"Плохо ходит". Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера

После освобождения его сразу отвезут в Москву

07 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"
Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Актер Михаил Ефремов страдает от одышки и с трудом передвигается. Как сообщают "Известия", об этом заявил его адвокат Юрий Падалко.

"Посетил в колонии своего доверителя Михаила Ефремова. У актера одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву", – рассказал он.

Напомним, Ефремов попал в колонию за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 24 марта Ефремов получил условно-досрочное освобождение – артиста должны выпустить на свободу уже 9 апреля.

культура

Комментарии 7

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Гость

17:14:50 07-04-2025

ну сейчас как по две с половиной единицы за съемочный день падать начнут, как огуречик станет

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Гость

17:56:50 07-04-2025

Пусть он ходит. Под себя. Убийца!

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гость

21:31:44 07-04-2025

Ну, много кто "плохо ходит". Моя мать, например. А соседка не ходит вовсе.

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Гость

09:19:08 08-04-2025

Конечно в Москву скорей скорей, а то тут даже одышка.

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Гость

09:43:20 08-04-2025

Не верьте ему он артист.

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54656546

10:20:01 08-04-2025

Не может ходить - ну пусть ездиет, как раньше. Вжых - и снова на зону заедет.

Если ходит под себя
Значит было всё не зря
Ну а будет недоволен
Паша Техник ждёт тебя!

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Oldpunker

11:38:59 08-04-2025

Судя по комментам- наши люди добрые и сердечные. Предельно)))

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