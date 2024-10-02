В Рубцовске тушат горящее производственное здание с помощью пожарного поезда

Площадь возгорания — около 200 "квадратов"

02 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: МЧС Алтайского края

В Рубцовске утром 2 октября вспыхнул пожар в производственном здании на улице Путевой, сообщили в МЧС Алтайского края.

На предприятии горят кровля и оборудование. Площадь возгорания составляет около 200 "квадратов".

"К работе привлечен пожарный поезд. На месте задействованы 20 человек личного состава МЧС России и пять автоцистерн", – говорится в сообщении.

Люди при этом покинули здание. Тушение продолжается.

Обновление: в пресс-службе РЖД amic.ru уточнили, что возгорание случилось в производственном здании на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги. На движение поездов инцидент не повлиял. Причины произошедшего выясняются.