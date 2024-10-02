В Рубцовске тушат горящее производственное здание с помощью пожарного поезда
Площадь возгорания — около 200 "квадратов"
02 октября 2024, 08:45, ИА Амител
В Рубцовске утром 2 октября вспыхнул пожар в производственном здании на улице Путевой, сообщили в МЧС Алтайского края.
На предприятии горят кровля и оборудование. Площадь возгорания составляет около 200 "квадратов".
"К работе привлечен пожарный поезд. На месте задействованы 20 человек личного состава МЧС России и пять автоцистерн", – говорится в сообщении.
Люди при этом покинули здание. Тушение продолжается.
Обновление: в пресс-службе РЖД amic.ru уточнили, что возгорание случилось в производственном здании на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги. На движение поездов инцидент не повлиял. Причины произошедшего выясняются.
09:19:55 02-10-2024
Во поперло