Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 8 тысяч квадратных метров

На место прибыл пожарный поезд

13 февраля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сейчас к тушению возгорания привлечены 88 человек и 32 единицы техники. На место также прибыл пожарный поезд.

По информации прокуратуры, склад принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов. Склад обрушился вместе с прилегающим к нему зданием. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что пожар произошёл в понедельник, 13 февраля, в промзоне Красноярска. Первоначально сообщалось, что здание горит на площади 6 тысяч квадратных метров.