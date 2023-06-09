Площадь пожара в Егорьевском районе превысила пять тысяч гектаров
На месте работают 158 человек личного состава и 72 единицы техники
09 июня 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края продолжает расти. По данным Минприроды, огонь распространился уже на 5200 гектаров.
Отмечается, что сильный ветер способствует распространению пламени. К тушению привлечены 158 человек личного состава и 72 единицы техники. Также в небе продолжает работать самолет-амфибия.
Представители Минприроды и губернатор Алтайского края контролируют работы.
Ранее сообщалось, что на месте пожара работают представители региональной прокуратуры.
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13:03:17 09-06-2023
Неплохо они контролируют. За двое суток со 100 га горит уже, по официальным данным, 5200 га !
13:35:27 09-06-2023
Это ещё всё под контролем, а если-бы не контролировали, страшно даже представить. Виктор- всё таки лучший!
23:12:18 09-06-2023
Что не допилили, догорит, посадок должно быть в 10 раз больше, снова сухая гроза? , смешно... ЛДК при работе...