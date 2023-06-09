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Площадь пожара в Егорьевском районе превысила пять тысяч гектаров

На месте работают 158 человек личного состава и 72 единицы техники

09 июня 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края продолжает расти. По данным Минприроды, огонь распространился уже на 5200 гектаров.

Отмечается, что сильный ветер способствует распространению пламени. К тушению привлечены 158 человек личного состава и 72 единицы техники. Также в небе продолжает работать самолет-амфибия. 

Представители Минприроды и губернатор Алтайского края контролируют работы.

Ранее сообщалось, что на месте пожара работают представители региональной прокуратуры.

Алтайский край Лесной пожар
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Комментарии 3

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Гость

13:03:17 09-06-2023

Неплохо они контролируют. За двое суток со 100 га горит уже, по официальным данным, 5200 га !

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Гость

13:35:27 09-06-2023

Это ещё всё под контролем, а если-бы не контролировали, страшно даже представить. Виктор- всё таки лучший!

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Гость

23:12:18 09-06-2023

Что не допилили, догорит, посадок должно быть в 10 раз больше, снова сухая гроза? , смешно... ЛДК при работе...

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