Площадь пожара в Егорьевском районе превысила пять тысяч гектаров

На месте работают 158 человек личного состава и 72 единицы техники

09 июня 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края продолжает расти. По данным Минприроды, огонь распространился уже на 5200 гектаров.

Отмечается, что сильный ветер способствует распространению пламени. К тушению привлечены 158 человек личного состава и 72 единицы техники. Также в небе продолжает работать самолет-амфибия.

Представители Минприроды и губернатор Алтайского края контролируют работы.

Ранее сообщалось, что на месте пожара работают представители региональной прокуратуры.