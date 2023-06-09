Алтайский прокурор выехал в Егорьевский район, где бушует мощный лесной пожар

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки

09 июня 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Прокурор Алтайского края Антон Герман работает на месте возгорания в Егорьевском районе для координации правоохранительных и надзорных органов, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня бушует лесной пожар. По данным на утро 9 июня, площадь возгорания около 5000 га.

"Проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных органов по профилактике и предупреждению, возникновению, распространению и ликвидации лесных пожаров, продолжается", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту возгорания лесного массива.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что контролирует ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае.