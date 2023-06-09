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Алтайский прокурор выехал в Егорьевский район, где бушует мощный лесной пожар

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки

09 июня 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Прокурор Алтайского края Антон Герман работает на месте возгорания в Егорьевском районе для координации правоохранительных и надзорных органов, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня бушует лесной пожар. По данным на утро 9 июня, площадь возгорания около 5000 га.

"Проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных органов по профилактике и предупреждению, возникновению, распространению и ликвидации лесных пожаров, продолжается", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту возгорания лесного массива.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что контролирует ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Лесной пожар
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Комментарии 1

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Гость

13:24:10 09-06-2023

Ведро с лопатой взял? Или тяжелее шариковой ручки не поднимал?

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