Алтайский прокурор выехал в Егорьевский район, где бушует мощный лесной пожар
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки
09 июня 2023, 11:53, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман работает на месте возгорания в Егорьевском районе для координации правоохранительных и надзорных органов, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в Егорьевском районе с 7 июня бушует лесной пожар. По данным на утро 9 июня, площадь возгорания около 5000 га.
"Проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных органов по профилактике и предупреждению, возникновению, распространению и ликвидации лесных пожаров, продолжается", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту возгорания лесного массива.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что контролирует ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае.
13:24:10 09-06-2023
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