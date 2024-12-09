Площадь Сахарова и пр. Социалистический перекрыли в Барнауле для новогоднего городка

Ограничения дорожного движения будут действовать с 9 декабря по 19 января

09 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

9 декабря в Барнауле для строительства зимнего городка перекроют пл. Сахарова и пр. Социалистический. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.

Пр. Социалистический перекроют от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 9 декабря 2024-го по 19 января 2025 года.

"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни, информация об организации здесь безопасного передвижения пешеходов и транспорта должна быть доведена до горожан", – подчеркнул глава краевой столицы Вячеслав Франк на оргкомитете по подготовке к новогодним и рождественским праздникам.

Также стало известно, что движение транспорта в рамках подготовки к праздникам ограничат еще на нескольких дорогах краевой столицы: