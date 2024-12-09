Площадь Сахарова и пр. Социалистический перекрыли в Барнауле для новогоднего городка
Ограничения дорожного движения будут действовать с 9 декабря по 19 января
09 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
9 декабря в Барнауле для строительства зимнего городка перекроют пл. Сахарова и пр. Социалистический. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.
Пр. Социалистический перекроют от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 9 декабря 2024-го по 19 января 2025 года.
"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни, информация об организации здесь безопасного передвижения пешеходов и транспорта должна быть доведена до горожан", – подчеркнул глава краевой столицы Вячеслав Франк на оргкомитете по подготовке к новогодним и рождественским праздникам.
Также стало известно, что движение транспорта в рамках подготовки к праздникам ограничат еще на нескольких дорогах краевой столицы:
- на подъезде к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21) – с 15 декабря по 15 января;
- улице Георгия Исакова, от четной проезжей части улицы Островского до нечетной проезжей части улицы Островского – с 14:00 до 19:00 28 декабря. В связи с этим движение автобусов по маршруту № 6 будет изменено. В прямом направлении: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- проезде от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха – с 18:00 до 19:00 20 декабря;
- проезжей части от здания № 14а, к. 2, по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный – с 16:30 до 20:00 20 декабря.
10:26:51 09-12-2024
Площадь была бы точкой притяжения все дни в году, стань она пешеходной зоной. Я пишу об этом 4 года в ВК и в администрацию города.