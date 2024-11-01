Место встречи изменить нельзя. Как в Барнауле планируют отпраздновать Новый год?

Главную елку города традиционно установят на площади Сахарова

01 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: amic.ru

Праздничный новогодний городок в Барнауле в этом году традиционно построят на площади Сахарова. Там же установят и главный символ праздника – красивую наряженную елочку. Эти и другие темы, связанные с подготовкой к Новому году и Рождеству, обсудили на оргкомитете, который провел глава города Вячеслав Франк. Рассказываем о том, в каком формате пройдут праздничные мероприятия в краевой столице.

Где установят новогодний городок?

Председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков сообщил, что в текущем году основной праздничной площадкой традиционно станет площадь Сахарова.

Будут ли устанавливать ледяные фигуры?

Нет. В этом году вместо ледяных фигур там будут светодиодные. Это связано с тем, что метеорологи прогнозируют позднее установление снежного покрова и поздний ледостав. В связи с этим изменена концепция строительства новогоднего городка.

"Проведена работа по подготовке мест размещения и ревизия элементов светового оформления, включающего: 73 программируемые гирлянды на новогодней ели, 8 перетяжек иллюминации через проспект Социалистический, 660 м программируемых гирлянд по периметру площади Сахарова, а также перетяжка световая с гербом города Барнаула. Прорабатывается также вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фуд-корта на тротуаре по нечетной стороне проспекта Социалистического", – приводит пресс-служба мэрии слова Петра Воронкова.

И когда перекроют движение по площади Сахарова?

Для строительства новогоднего городка комитетом определены сроки перекрытия проспекта Социалистического от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 9 декабря 2024 по 19 января 2025-го.

В связи с традиционным перекрытием важной транспортной артерии глава Барнаула Вячеслав Франк призвал донести до всех жителей краевой столицы схему альтернативных маршрутов.

"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни, информация об организации здесь безопасного передвижения пешеходов и транспорта должна быть доведена до горожан", – заявил Вячеслав Франк.

Как украсят город?

О разработке концепции праздничного оформления Барнаула доложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев. По его словам, к предстоящим новогодним праздникам улицы краевой столицы украсят плакатами, живописными панно, надувными, ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и другими подобными элементами оформления.

В этом году в дизайн новогодних открыток легли работы художника Владимира Четверикова. Тематический сюжет представляет собой композицию с часами и временем под девизом "Без пяти минут Новый год!".

Кроме того, к рассмотрению были предложены универсальные макеты плакатов. Они представлены с использованием зимних узоров со снегирями, одними из главных героев новогодней линейки на новогодней карте Алтайского края.

В ходе заседания также обсудили, как будут украшать магистрали, площади, центральные улицы, торговые центры. Всего будет задействовано более 100 рекламных конструкций разных форматов. До 2 декабря проведут инвентаризацию всех праздничных конструкций: новогоднее оформление города должно быть готово к 16 декабря.

Какие новогодние мероприятия пройдут в Барнауле?

В настоящее время формируется афиша. По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, с 23 декабря 2024 по 14 января 2025 года муниципальные профессиональные творческие коллективы города проведут концерты, которые можно будет посетить всей семьей. Кроме того, во всех муниципальных учреждениях Барнаула пройдут дискотеки для школьников средних и старших классов, тематические мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества и конкурсы рисунков, направленные на укрепление традиций и обычаев народов России.

В муниципальных библиотеках в период новогодних и рождественских каникул состоятся тематические книжные выставки, различные семейные игровые программы, мастер-классы и творческие мастерские по изготовлению новогодних игрушек и поделок. В кинотеатрах города в праздничные дни будут показывать не только громкие отечественные картины, но и мультфильмы. В краевых учреждениях культуры зрителям будут представлены спектакли и новогодние концертные программы.

Как Новый год будут отмечать в парках?

На территориях четырех парков культуры и отдыха ("Центральный", "Арлекино", "Экстрим", "Эдельвейс") зимой заработают катки. В "Центральном" перед сценой установят елку. Территорию украсят яркими гирляндами, светодиодными фигурами елей, снеговиков, Снегурочки и Деда Мороза. Традиционно в преддверии Нового года в парке культуры и отдыха "Центральный" будет проведен конкурс "Новогодняя игрушка на уличную елку".

Когда пройдут новогодние представления для школьников?

Для учащихся 1-4 классов мероприятия пройдут с 18 по 29 декабря. В настоящее время власти Барнаула прорабатывают вопрос доставки учащихся к местам проведения новогодних представлений.

"Во время проведения новогодних представлений будут приниматься все необходимые меры по обеспечению безопасности детей. На каждой из пяти праздничных площадок будут организованы штабы елок. В рамках новогодних мероприятий все учащиеся начальной школы, включая детей, находящихся на семейном обучении, учащихся частных школ, получат губернаторские подарки", – заявил в ходе совещания председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Итоги оргкомитета подвел глава города Вячеслав Франк. Он поручил обеспечить все меры безопасности во время проведения новогодних и рождественских мероприятий, а также сформировать интересную и насыщенную программу.