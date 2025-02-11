Площадку для снежного волейбола сделают в центре Барнаула. Что это за вид спорта?

Турнир пройдет рядом с "Титов-Ареной" на площади Сахарова

11 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Зимний волейбол / Фото: SnowVolleyRu

На площади Сахарова в Барнауле рядом с "Титов-Ареной" сделают площадку для занятий зимним волейболом. Предполагается, что она будет работать до наступления теплой весенней погоды. Здесь же пройдет этап Кубка России по зимнему волейболу. Рассказываем, что это вообще за вид спорта.

Что за турнир пройдет в Барнауле?

С 20 по 23 марта в Барнауле на площадке напротив "Титов-Арены" впервые пройдет этап Кубка России по снежному волейболу. В нем примут участие восемь мужских и восемь женских команд. Среди команд будут также и алтайские любители этого вида спорта.

А что вообще за вид спорта "зимний волейбол"?

Да-да, волейбол на снегу – разновидность волейбола, в которой команды соревнуются на покрытой снегом площадке. Этот молодой вид спорта становится популярным в странах с холодным климатом, где невозможно играть на песке. Эксперты не исключают, что зимний волейбол скоро может быть включен в программу Олимпийских игр.

Игровая площадка должна быть размером 16 на 8 метров, а ее поверхность – покрыта снегом, обычно 20-сантиметровым слоем. В зимнем волейболе, так же как и в пляжном, поле не разделено линиями. Для женщин сетка установлена на высоте 2,24 метра, для мужчин – 2,43 метра.

Играют в такой волейбол в зимней одежде и в шипованных бутсах. Ожидается, что поле на площади Сахарова подготовят уже в ближайшее время. Организатором турнира в Барнауле выступит Федерация волейбола Алтайского края.

Какие еще соревнования пройдут на Алтае в 2025 году?

Впервые в регионе состоится чемпионат России по горнолыжному спорту в параллельном слаломе. Он пройдет 18 и 19 февраля в Белокурихе. В марте в Барнауле пройдут Всероссийские зимние сельские игры. В них примут участие около 700 спортсменов со всей страны, которые живут на сельских территориях. Игры приурочат к 80-летию Победы.

С 30 июля по 3 августа на гребном канале впервые будет организована летняя Спартакиада молодежи России среди юниоров.