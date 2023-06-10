Пляжи затопило в Бийске

Горожан призвали не заходить в воду даже помочить ноги

10 июня 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске во вторую волну половодья затопило городские пляжи – в том числе центральный рядом с коммунальным мостом, сообщает "БР".

Спасатели при этом не называют ситуацию критичной. По их словам, вода поднимается здесь каждый год. К тому же совсем скоро уровень воды в Катуни пойдет на спад, что скажется и на Бии.

Ну а пока горожан призывают не заходить в воду даже помочить ноги: пришедшая с ледников вода очень холодная, а ее бурным потоком по дну могло раскидать все что угодно – есть риск запнуться или пораниться.

Ранее рассказали, что долгожданное открытие барнаульского пляжа на острове Помазкин перенесли на неопределенный срок. Зона отдыха откроется только после улучшения паводковой ситуации. Сейчас же уровень воды в Оби достаточно высок – и продолжает расти.