Долгожданное открытие барнаульского пляжа перенесли на неопределенный срок

Зону отдыха откроют "после нормализации ситуации"

09 июня 2023, 16:37, ИА Амител

Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru

Городской пляж на острове Помазкин откроется после улучшения паводковой ситуации, сообщили в мэрии Барнаула.

Напомним, пляж планировали открыть 10 июня. Однако из-за второй волны паводка уровень воды в Оби ежедневно прибывает в среднем на 25 см и сейчас составляет 430 см.

"С учетом сохраняющейся тенденции к росту ожидаем к 12 июня поднятие уровня воды в Оби до 510 см. Максимально прогнозируем подъем воды до 550 см над нулем водомерного столба", – отметили на заседании в администрации города.

Напомним, что критической считается отметка 560 см, после достижения которой в микрорайоне Затон начинаются подтопления.

В мэрии указали, что городской пляж фактически готов к работе. Однако с учетом прогноза по значительному увеличению уровня воды в реке было принято решение открыть зону отдыха "после нормализации паводковой ситуации".

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