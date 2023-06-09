НОВОСТИОбщество

Долгожданное открытие барнаульского пляжа перенесли на неопределенный срок

Зону отдыха откроют "после нормализации ситуации"

09 июня 2023, 16:37, ИА Амител

Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru
Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru

Городской пляж на острове Помазкин откроется после улучшения паводковой ситуации, сообщили в мэрии Барнаула.

Напомним, пляж планировали открыть 10 июня. Однако из-за второй волны паводка уровень воды в Оби ежедневно прибывает в среднем на 25 см и сейчас составляет 430 см.

"С учетом сохраняющейся тенденции к росту ожидаем к 12 июня поднятие уровня воды в Оби до 510 см. Максимально прогнозируем подъем воды до 550 см над нулем водомерного столба", – отметили на заседании в администрации города. 

Напомним, что критической считается отметка 560 см, после достижения которой в микрорайоне Затон начинаются подтопления.

В мэрии указали, что городской пляж фактически готов к работе. Однако с учетом прогноза по значительному увеличению уровня воды в реке было принято решение открыть зону отдыха "после нормализации паводковой ситуации".

Ранее amic.ru составил топ-10 открытых бассейнов Барнаула, которые помогут пережить жару до и после открытия пляжей: цены, режим работы и развлечения.

Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru

Какие пляжи в Барнауле уже работают и сколько стоит там отдохнуть?

Открытие муниципального пляжа планировалось на 10 июня, но теперь его могут перенести из-за второй волны паводка
НОВОСТИОбщество
Барнаул зоны отдыха
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Комментарии 7

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Гость

16:50:27 09-06-2023

С какой стати Степурка прикарманил озеро Пионерское, природный водоём?

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Гость

17:26:57 09-06-2023

Гость (16:50:27 09-06-2023) С какой стати Степурка прикарманил озеро Пионерское, природн... Захотел и прикарманил. Кто ему помешать может?

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Гость

17:16:35 09-06-2023

Каждый год в одно и то же время совершенно неожиданно начинается зима-весна-лето-осень-паводок (нужное подчеркнуть)

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Иван

17:21:24 09-06-2023

тот же вопрос) это озеро было бесплатным, мы в пионерском лагере "дружных" на него купаться ходили в детстве

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Гость

20:12:00 09-06-2023

По соседству Водный мир открылся и ничего ему не мешает. А эти как хоккейные судьи.

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Гость

09:37:44 10-06-2023

Да уже и не надо, тепла уже не будет до августа

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пляж

13:25:18 10-06-2023

Закрывать пора, сезон закончился

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