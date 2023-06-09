Долгожданное открытие барнаульского пляжа перенесли на неопределенный срок
Зону отдыха откроют "после нормализации ситуации"
09 июня 2023, 16:37, ИА Амител
Городской пляж на острове Помазкин откроется после улучшения паводковой ситуации, сообщили в мэрии Барнаула.
Напомним, пляж планировали открыть 10 июня. Однако из-за второй волны паводка уровень воды в Оби ежедневно прибывает в среднем на 25 см и сейчас составляет 430 см.
"С учетом сохраняющейся тенденции к росту ожидаем к 12 июня поднятие уровня воды в Оби до 510 см. Максимально прогнозируем подъем воды до 550 см над нулем водомерного столба", – отметили на заседании в администрации города.
Напомним, что критической считается отметка 560 см, после достижения которой в микрорайоне Затон начинаются подтопления.
В мэрии указали, что городской пляж фактически готов к работе. Однако с учетом прогноза по значительному увеличению уровня воды в реке было принято решение открыть зону отдыха "после нормализации паводковой ситуации".
Ранее amic.ru составил топ-10 открытых бассейнов Барнаула, которые помогут пережить жару до и после открытия пляжей: цены, режим работы и развлечения.
16:50:27 09-06-2023
С какой стати Степурка прикарманил озеро Пионерское, природный водоём?
17:26:57 09-06-2023
Гость (16:50:27 09-06-2023) С какой стати Степурка прикарманил озеро Пионерское, природн... Захотел и прикарманил. Кто ему помешать может?
17:16:35 09-06-2023
Каждый год в одно и то же время совершенно неожиданно начинается зима-весна-лето-осень-паводок (нужное подчеркнуть)
17:21:24 09-06-2023
тот же вопрос) это озеро было бесплатным, мы в пионерском лагере "дружных" на него купаться ходили в детстве
20:12:00 09-06-2023
По соседству Водный мир открылся и ничего ему не мешает. А эти как хоккейные судьи.
09:37:44 10-06-2023
Да уже и не надо, тепла уже не будет до августа
13:25:18 10-06-2023
Закрывать пора, сезон закончился