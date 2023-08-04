В алтайской компании подвели первые итоги участия в бережливом нацпроекте

ООО "Агро-Восточный" участвует в национальном проекте "Производительность труда" уже три месяца

04 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Коллектив "Агро-Восточный" / Фото: ackr22.ru

Первые промежуточные итоги участия в нацпроекте по повышению производительности труда оценили в конце июля на предприятии "Агро-Восточный".

Результаты работы за три месяца подвели при поддержке регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК). В мероприятии приняли участие коллектив предприятия, эксперт РЦК и представитель Министерства экономического развития Алтайского края.

Что именно сделали на предприятии в рамках нацпроекта?

Там внедрили пилотный поток "Оптимизация процесса выращивания пшеницы в части химической обработки посева пшеницы "Буран" на поле № 40". Специально созданная рабочая группа проанализировала работу на участке и выявила 54 проблемы.

Теперь для их решения на эталонном участке, мастерской по ремонту, сотрудники хозяйства создают удобные и безопасные рабочие места по системе 5С, внедряют производственный анализ, анализ эффективности работы сельхозтехники (ОЕЕ), инфоцентр предприятия.

Для тиражирования знаний на предприятии по программе ФЦК два инструктора по бережливому производству готовятся проводить пилотные семинары. Там уже разработали и утвердили план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока.

Как оценили итоги работы команды?

Промежуточные результаты проекта, целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений презентовала руководитель программы, главный экономист Анна Земзюлина.

За результативную работу директор Евгений Малышев поблагодарил команду и наградил 22 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

Заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила команду предприятия с достигнутыми результатами и выразила благодарность руководству за вовлеченность в проект, а рабочей группе и сотрудникам производства пожелала сохранения активности и результативности следующие три месяца активной фазы проекта.

Что дальше?

А дальше предстоит активная работа команды проекта по реализации плана мероприятий, достижению целевого состояния пилотного потока, внедрению системы предложений по улучшению, проведению конкурса по системе 5С на производстве, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.