Плюс и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 8 марта

Будет тепло, но без сюрпризов погода регион не оставит

08 марта 2023, 05:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае 8 марта ожидается плюсовая температура. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит +1...+6 градусов, в предгорьях местами до +12 градусов, с похолоданием в течение дня. На большей части территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный, 17-22 м/с, местами порывы до 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов, с похолоданием в конце дня до 0 градусов. Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 17-22 м/с.