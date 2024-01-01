Плюс пять рублей: стоимость проезда выросла на некоторых маршрутах в Барнауле
Проезд подорожал в барнаульских маршрутках, но не во всех
01 января 2024, 13:00, ИА Амител
Стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась в Барнауле с 1 января до 35 рублей, однако пока повышение коснулось только нескольких нерегулируемых маршрутов. Речь идет о № 18, 27, 58, 50 и 65.
Как поясняли amic.ru сами перевозчики, за 2023 год запчасти и шины "прибавили в весе" порядка 30-35%, дизтопливо подорожало на 35%. Как следствие, серьезно увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии. Кроме этого, назрела острая необходимость прибавки заработной платы сотрудникам, так как за год существенно подорожали и продукты, и коммуналка, и другие услуги.
Отметим, что к нерегулируемым маршрутам в Барнауле также относятся № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29. Информация о повышении проезда на них пока не поступала, но ничего не мешает предпринимателям поднять ее в течение года.
13:23:49 01-01-2024
Как при инфляции в 7% всё подорожало на 35? У водителей маршруток, нет зарплаты которую нужно поднять. А вот план им теперь поднимут.
13:43:19 01-01-2024
Повышают цену на маршрутах, где оплата только за наличку
16:59:29 03-01-2024
Гость (13:43:19 01-01-2024) Повышают цену на маршрутах, где оплата только за наличку... таких маршрутов нет!!! Это нелегалы работают только за нал, на собственный карман, леваки!! Остальные либо за нал, либо по валидатору. Запрещено у всех оплата безналом по номеру телефона!!
09:24:57 05-01-2024
.. (16:59:29 03-01-2024) таких маршрутов нет!!! Это нелегалы работают только за нал,... в смысле нелегалы? в каждой маршрутке висит номер телефона для перевода денег, даже если есть терминал. по-вашему получается, что все перевозки у нас нелегальные?
19:23:56 05-01-2024
Гость (09:24:57 05-01-2024) в смысле нелегалы? в каждой маршрутке висит номер телефона д... Не маршруты нелегальные, а схемы оплаты за проезд с нарушением законов. Владелец автопредприятия напрашивается присесть, что безусловно обудет достойно оценено - присядет.
14:51:29 01-01-2024
Да повысьте вы уже до 100 р. Может с..ть бумажками или монетами начнете как золотая антилопа.
14:54:49 01-01-2024
Обсуждение голой ж.пы Ивлеевой для местных жителей было куда актуальнее. Лайки-дизлайки просто зашкаливали! Скоро вы с голой ж.пой останитесь!
15:38:34 01-01-2024
Всё понятно,овёс, дизтопливо и шины стали дОроги.
17:01:24 01-01-2024
В таком случае оплата за проезд должна проводится только через кассу
17:22:05 01-01-2024
41 маршрутка сегодня с утра 35 руб
18:56:22 01-01-2024
59 уже поднял на 5рублей,и утром было не уехать , 2 машины на весь город ,это нормально???
19:04:25 01-01-2024
Пора бы и на них регулятора поставить чтобы не борзели!!!
20:51:29 01-01-2024
Именно на этих маршрутах нет ни одного валидатора, значит выручка не учтеная. И всё автобусы малой вместимости. К этим маршрутам больше всего претензий.
21:26:20 01-01-2024
Повышение очередное, а ничего неменяется. Как были убитые и грязные автобусы так и все осталось.
16:07:47 02-01-2024
Вы знаете владельцев маршрутов?Как узнаете,так все и прояснится. Все по плану
17:51:32 02-01-2024
Фаа (16:07:47 02-01-2024) Вы знаете владельцев маршрутов?Как узнаете,так все и проясни... да нахрена они нам нужны со своим планами, менять их надо и давно уже надо менять.
10:33:31 03-01-2024
Маршрут 120 уже проезд 35руб
12:21:08 03-01-2024
Маршрутка номер 6 тоже теперь 35 рублей
16:55:28 03-01-2024
Перед НГ в некоторых авто 41 маршрута встречала объявления, что с 1.01.24 стоимость будет 35 руб. Хотя в сюжетах по ТВ, в СМИ этот маршрут не числится в списке разрешённых к повышению стоимости проезда. Т. е. сами себе водители уже разрешили,разница пойдёт им в карман, а не в кассу перевозчика, которого могли бы привлечь ща самовольство... Т.е. перепалки с водителями не избежать!!!!!
20:59:13 03-01-2024
Не нравится тариф или грязный автобус , гоняйте на такси и не нойте, а за грязный салон вот ответ если свиньи в салоне то и грязный будет
23:50:17 03-01-2024
Александр (20:59:13 03-01-2024) Не нравится тариф или грязный автобус , гоняйте на такси и н... так неможеш работать и сиди дома, а то тебе еще и денег платить за то ,чтобы ты в салоне покурил и поматерился на тех кто сдачи дать неможет. Совсем оборзели.
07:57:04 05-01-2024
Александр (20:59:13 03-01-2024) Не нравится тариф или грязный автобус , гоняйте на такси и н... Свиньи за рулей! Ни манер общения с людьми! Ни навыков вождения! Грязь в салоне это ещё так себе!
09:31:10 05-01-2024
Александр (20:59:13 03-01-2024) Не нравится тариф или грязный автобус , гоняйте на такси и н... вот водила одной из маршруток и показал себя. нет, неуважаемый, свиньи не в салоне, а за рулем. натуральный воняющий табачищем и перегаром скот. за ну ооочень редким исключением. а у тех исключительных водителей и в салоне чисто почему-то, и хорошего дня тебе пожелают. такие дела, вонючий хряк.
21:15:09 05-01-2024
Александр (20:59:13 03-01-2024) Не нравится тариф или грязный автобус , гоняйте на такси и н... С таким отношением к тем кто тебе платит деньги и обеспечивает работой вы быстро без нее останетесь. Нужно всем разом не приехать на работу и выстроится на остановках. И пусть мер и др. слуги города и края, рассекающие и обдающие нас грязью на служебных членовозах ответят: "Где деньги заплаченные за долгожданнные автобусы и где сами автобусы?" А на такие маршруты как 41 давно нужно нужно было поставить нормальный автобус, а эти помойки снять.
15:33:26 05-01-2024
С каких пор 6-ка - нерегулируемый маршрут? Он еще при СССР был одним из самых популярных. .
00:56:55 06-01-2024
Маршрутка #6 уже 35 руб. И явно это станет доводом, чтобы поднять стоимость проезда в автобусах и электротранспорте в 2024 г. Хотя улучшений-то нет никаких. В трамваях вообще часто без кондуктора обходятся, в час пик просто ужас. За что поднимать? И как народ терпит очередной подькм стоимости?!