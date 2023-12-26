Сразу на 5 рублей. В каких барнаульских маршрутках вырастет плата с января 2024 года?
На проезд теперь придется тратить больше
26 декабря 2023, 11:15, ИА Амител
Проезд на маршрутах Барнаула, работающих по нерегулируемым тарифам, с 1 января подорожает сразу до 35 рублей. Об этом amic.ru сообщили несколько городских перевозчиков. Объясняем, почему вам придется платить за проезд больше и на каких маршрутах.
Итак, на каких маршрутах поднимется плата?
Уже точно, что на № 18, 27, 58, 50 и 65. В теории плата может вырасти и на других нерегулируемых маршрутах: № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29. Стоимость проезда в этих автобусах, кстати, уже увеличивалась в начале января 2023 года. Впрочем, информация неокончательная и может измениться.
Почему перевозчики поднимают плату?
Предприниматели заявляли, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.
Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты работникам.
Так! Стоп! В мэрии же просили перевозчиков не повышать плату!
Несколько дней назад прошло заседание в мэрии города с перевозчиками, где власти рекомендовали этого не делать. Однако на нерегулируемых маршрутах перевозчик может установить любую цену по своему усмотрению. Смысл в том, что пассажиры сами могут выбирать и ездить на дублирующих регулируемых маршрутах. Впрочем, у 41 маршрута нет альтернативы и повышение серьезно ударит по карману барнаульцев. В среднем в месяц придется потратить на 300 рублей больше. Семье из трех человек – до тысячи рублей.
А на других маршрутах повышать проезд будут?
Пока нет, но разговоры об этом ведутся. Скорее всего, комитет по ценообразованию может рассмотреть заявку перевозчиков в 2024 году.
11:19:31 26-12-2023
Не напомните, сколько там у нас годовая инфляция? 7%? Может, пора перевозчиков за распространение фейков наказывать?)
11:45:06 26-12-2023
Гость (11:19:31 26-12-2023) Не напомните, сколько там у нас годовая инфляция? 7%? Может,... фактически инфляция 30% , а с учетом двойного повышения цен на яйца/курицу, то в разы более инфляция!!!!!!!! Обдираловка!!!!!!!!!!! Выживайте как хотите!!!!!
11:46:33 26-12-2023
Гость (11:19:31 26-12-2023) Не напомните, сколько там у нас годовая инфляция? 7%? Может,... 37 и даже больше!
12:17:21 26-12-2023
Гость (11:46:33 26-12-2023) 37 и даже больше!... я имею в виду официальную
11:25:21 26-12-2023
"Смысл в том, что пассажиры сами могут выбирать и ездить на дублирующих регулируемых маршрутах" только дублирующие все поубирали
11:45:59 26-12-2023
Урбанизко (11:25:21 26-12-2023) "Смысл в том, что пассажиры сами могут выбирать и ездить на ... два взаимоисключающих утверждения в одном предложении к чему??????????
12:20:27 26-12-2023
Гость (11:45:59 26-12-2023) два взаимоисключающих утверждения в одном предложении к чему... в кавычках - цитата из статьи....ну у амика верстка такая приятная, что абзацев в коментах не видит
11:27:31 26-12-2023
Ну повысят в любом случае. Но бесит другое. Зачем звиздеть? К чему этот постоянный спектакль? Нельзя просто повысить, БЕЗ ехидного лицемерия?
11:47:19 26-12-2023
Гость (11:27:31 26-12-2023) Ну повысят в любом случае. Но бесит другое. Зачем звиздеть? ... Нельзя-нужна элементарная этика. Ну как вам объяснить? Например Вам надо сделать массаж простаты, а вы вроде как новичок так сказать-первый раз. И если вам сразу начнут делать, то от вас можно ждать и крики и оры, вот тут и приходится объяснять. Но судя по вопросу вы уже не в первый раз и вам хочется без ликбеза сразу начать. Но ведь кроме вас есть и другие люди, кто то может новичок-понимать надо. Проявите терпение что ли. Ну так то понятно?
11:59:02 26-12-2023
Гость (11:47:19 26-12-2023) Нельзя-нужна элементарная этика. Ну как вам объяснить? Напри... Не может быть никакой этики во вранье. Это априори неуважение и серьезная оскорбуха. Все надо именовать своими словами. Для новичков - тем более, не засирая им мозги
11:48:39 26-12-2023
Опять все те бедные, едва сводящие концы с концами, у которых терминалов нет)
12:00:16 26-12-2023
Пусть тогда устанавливают терминалы. Берут деньги мимо кассы!
12:01:36 26-12-2023
Так они могут запросить повышения и на 20 и 50 р. Только работать нехотят, они план делают и после 20.00 сьезжают. А дублирующие маршруты поубирали. То что с перевозчиками что то надо делать это однозначно. Только вот чиновники наши идут у них наповоду. Ведь они чужых непускают. Пытались же к нам зайти года 3 назд на 77 и еще какито маршруты причем с новыми автобусами непустили
14:31:04 26-12-2023
Александр. (12:01:36 26-12-2023) Так они могут запросить повышения и на 20 и 50 р. Только раб... Ещё один из летаргии вышел. Больше 20 лет в диком капитализме живём, ты думал транспорт это чтобы тебе удобно было, а не для того, чтобы перевозчик обогащался?
12:07:55 26-12-2023
Так это у нас только в регионе - а в других как.
12:20:40 26-12-2023
А сколько стоит проезд в маршрутке ?
12:25:26 26-12-2023
Новосибирск повысил до 50 р в маршрутках. Но там есть одно но- близко едешь 30 р, подальше 50. Никто не возмущается. Все понимают-сегодня бесплатно -завтра пешком. Нашим можно повысить до 40 р. для удобства расчета и пассажирам и водителям .
12:57:45 26-12-2023
Коренной житель Барнаула (12:25:26 26-12-2023) Новосибирск повысил до 50 р в маршрутках. Но там есть одно н... Новосибирск собрался маршрутки вообще убирать) По крайней мере, те, что ходят в Советский район, сиречь в Академ. То есть вариантов добраться практически не будет. Автобус, останавливающийся на каждой остановке и вдобавок выписывающий кренделя, а не идущий напрямую, идет часа два. Электричка тоже не вариант, до того же Обского моря не так близко, зимой будет весело.
13:03:56 26-12-2023
Коренной житель Барнаула (12:25:26 26-12-2023) Новосибирск повысил до 50 р в маршрутках. Но там есть одно н... Ну а что не до 50 не предлагаешь?Сразу одну бумажку отдал и очередь не задерживаешь. Умник блин,сравнил зп Алтая и НСК
14:17:15 26-12-2023
Коренной житель Барнаула (12:25:26 26-12-2023) Новосибирск повысил до 50 р в маршрутках. Но там есть одно н... А в Астане проезд стоит 18р, причем автобусы новые и чистые, а не как у нас. Может дело не в том, что денег не хватает, а в том, что кто-то слишком жадный?
12:28:40 26-12-2023
"Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка..." Шо, опять?!!!(с) Каждый раз при повышени говорят про обновление автопарка, но вот не обновили ни разу, а повысили сколько раз?
13:05:18 26-12-2023
Гость (12:28:40 26-12-2023) "Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность ... Ну они свой личный автопарк обновляют)))
12:35:23 26-12-2023
29 после 18.00 не ходит, какой дублирующий маршрут? Всё ненасытная власть! Уничтожили 17 и 19 маршруты
14:25:37 26-12-2023
Гость (12:35:23 26-12-2023) 29 после 18.00 не ходит, какой дублирующий маршрут? Всё не... Перевозчики продали автобусы в Рязань.
12:39:29 26-12-2023
Раз повышение, значит и услуга должна быть оказана не на оценку 2. Во многих маршрутках холодно. Водители в салонах курят. На замечания отвечают : "Если не нравится, выходи". Техника езды безобразная, везут дрова или готовятся к взлеты. В салонах никто не убирает. Оплата производится на личные счета. Маршрут не соблюдают, на остановках не останавливаются. О каком повышении идет речь ? Почему Комитет по транспорту города не контролирует ........
12:42:00 26-12-2023
59 хотя бы раз помыли , могу порошок и ведро выделить , привет усольцеву
12:46:48 26-12-2023
Только дублирующие маршруты убрали. Их задавил маршрутки, которые ездили по той же цене. А когда задавили автобусы, то теперь поднимают цены. Возьмем 27 маршрут. Его конкуренты 39 автобус - убрали, 3 автобус - убрали, 36 автобус -убрали, 22 автобус убрали. Если раньше с Сулимы до площади Октября по Павловскому тракту шло 4 автобуса, то сейчас не одного.
13:02:49 26-12-2023
У 6 маршрута назовите дублирующий. Всегда грязь, переполненный. Повысят цену все должны сидеть, а не в бочке ехать.
13:16:10 26-12-2023
Те, кто ездят на 65 маршрутке, не имеют альтернативы. Разве что пешком или на такси. Где дублирующий маршрут?
13:25:13 26-12-2023
Я на месте трамвайщиков снизил бы проезд до 25 и добавил бы несколько маршрутов. И все пассажиры на трамвай.
21:36:16 26-12-2023
Гость (13:25:13 26-12-2023) Я на месте трамвайщиков снизил бы проезд до 25 и добавил бы ... тогда трамваи вообще уберут. Проезд в трамваях надо наоборот делать дороже на рублей 10-20, чем в маршрутках. Трамвай-то не 7 миллионов стоит, как стоит Газелька, а миллионов 80!
13:48:09 26-12-2023
Думаю неплохо было бы обязать поставить терминалы таких маршрутов-58, 27,50.Как можно проверить пассажиропоток для оплаты налогов если ни где не фиксируется количество пассажиров? Автобусов нормальной вместимости мы после какого повышения цены дождёмся?
14:29:34 26-12-2023
Гость (13:48:09 26-12-2023) Думаю неплохо было бы обязать поставить терминалы таких марш... Тогда проезд еще больше повысится, потому что пассажиры будут платить за обслуживание и плюс налог
15:08:09 26-12-2023
Гость (14:29:34 26-12-2023) Тогда проезд еще больше повысится, потому что пассажиры буду... Не пытайтесь вводить читателей в заблуждение. Стоимость обслуживания терминалов - копейки по сравнению со стоимостью проезда даже сегодня. Причина отказа от применения терминалов со стороны перевозчиков обусловлена исключительно стремлением избежать контроля за выручкой
14:29:13 01-01-2024
Чучмек (15:08:09 26-12-2023) Не пытайтесь вводить читателей в заблуждение. Стоимость обсл... Терминал стоит 40 тысяч, потом отчисление банкам 7 процентов и 42 процента налогов
14:39:34 26-12-2023
Гость (13:48:09 26-12-2023) Думаю неплохо было бы обязать поставить терминалы таких марш... Кто это будет содержать? Опять на проезд повлияет.
15:36:04 26-12-2023
С каждым месяцем стоимость зарплаты все ниже и ниже. Скоро как в 2000 на сапоги полгода нужно будет копить.
16:04:24 26-12-2023
Отличная иллюстрация к новости — свежий пазик с разбитым окном, которое никто и никогда не поменяет, зато цена на проезд в этом убогом сарае вырастет за одну ночь на шестую часть.
19:46:14 26-12-2023
Поясните, что значит не регулируемый тариф? То есть неподвластный? Кто эти смельчаки кому на власть чихать?
21:06:44 26-12-2023
Оксана (19:46:14 26-12-2023) Поясните, что значит не регулируемый тариф? То есть неподвл... Это те перевозчики, которые работают только за свои средства, и не получают субсидий из бюджета
20:37:49 26-12-2023
да пусть повышают, потеряют пассажиров, потом снизят. Так ведь уже было.
03:43:09 27-12-2023
65 и без того не дождешься! На 47 маршруте одно старье ходит. Засаленные страшные сиденья, грязь постоянно и кабины водителей завешаны разным тряпьем как собачьи будки. Это про затраты- порядок в салоне автобуса навести может быть сначала?
15:12:25 27-12-2023
В 144-м уже видела бумажку что проезд с 1 января 35 рублей. Это при том, что с Чайки, Смирнова на Ленина, начиная с России и до реки ехать не на чем - автобус 10 канул в Лету, никакого дублежа нет. Автобус 10 уже два года обещают что будет ходить. Комитет по транспорту всё обещает и обещает. А вечерние рейсы - отдельная песня о Главном - когда хочу, тогда и езжу - это о тех самых нерегулируемых, кратко - "не хочу".
23:54:01 31-12-2023
Кто-нибудь знает, когда на 18 маршруте водитель Прибытков Евгений перестанет обсчитывать людей не просто на "рубль" Как называют его сами водители, а на полную стоимость билета? И управы на него нет, кроме как разбить ему морду.
00:57:24 01-01-2024
Гость (23:54:01 31-12-2023) Кто-нибудь знает, когда на 18 маршруте водитель Прибытков Ев... Да он еще просто истеричка! Как баба порой себя вести начинает.
06:48:09 08-01-2024
Не знаю, что это значит, но ехала на 18: Шофер набрал кучу 50-к, свернул в трубочку, перевезал резинкой и на остановке передал человеку, на секунду вошедшему...