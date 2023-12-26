Сразу на 5 рублей. В каких барнаульских маршрутках вырастет плата с января 2024 года?

На проезд теперь придется тратить больше

26 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Проезд на маршрутах Барнаула, работающих по нерегулируемым тарифам, с 1 января подорожает сразу до 35 рублей. Об этом amic.ru сообщили несколько городских перевозчиков. Объясняем, почему вам придется платить за проезд больше и на каких маршрутах.

Итак, на каких маршрутах поднимется плата?

Уже точно, что на № 18, 27, 58, 50 и 65. В теории плата может вырасти и на других нерегулируемых маршрутах: № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29. Стоимость проезда в этих автобусах, кстати, уже увеличивалась в начале января 2023 года. Впрочем, информация неокончательная и может измениться.

Почему перевозчики поднимают плату?

Предприниматели заявляли, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.

Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты работникам.

Так! Стоп! В мэрии же просили перевозчиков не повышать плату!

Несколько дней назад прошло заседание в мэрии города с перевозчиками, где власти рекомендовали этого не делать. Однако на нерегулируемых маршрутах перевозчик может установить любую цену по своему усмотрению. Смысл в том, что пассажиры сами могут выбирать и ездить на дублирующих регулируемых маршрутах. Впрочем, у 41 маршрута нет альтернативы и повышение серьезно ударит по карману барнаульцев. В среднем в месяц придется потратить на 300 рублей больше. Семье из трех человек – до тысячи рублей.

А на других маршрутах повышать проезд будут?

Пока нет, но разговоры об этом ведутся. Скорее всего, комитет по ценообразованию может рассмотреть заявку перевозчиков в 2024 году.