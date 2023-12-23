В среднем коммунальные услуги подорожают на 9,3%. Однако в крупных городах цифра будет выше

23 декабря 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Cтоимость коммунальных услуг в Алтайском крае с 1 июля 2024 года вырастет в среднем на 9,3%. При этом в крупных городах – Бийске и Барнауле – они могут подорожать сильнее, однако цифры еще не окончательные и станут известны в июне следующего года. Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвященной росту коммунальных услуг, зампредседателя правительства региона Александр Климин.

На сколько увеличатся тарифы в Алтайском крае?

Климин напомнил, что в декабре 2023 года губернатор подписал указ, которые утверждает предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги – с 1 июля он составит 14,2%.

Коммунальные услуги включают в себя холодную воду, горячую воду, электро- и теплоэнергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, водоотведение, обращение с ТКО.

Однако регионы могут варьировать от этого порога, поэтому для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в 4,9% (9,3+4,9=14,2%). Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, напомнил Климин.

"Индекс 14,2 % не имеет никакого отношения к индексации тарифов на коммунальные услуги. Он является, по сути, защитным механизмом для наших жителей от резкого роста платежей", – отметил он.

Тарифы на питьевую воду в среднем в Алтайском крае вырастут на 12,6% – с 31,59 рубля до 35,58 за кубометр. Вывоз мусора в среднем подорожает на 1,4% – с 67 до 68,5 рубля с человека, при этом в Барнаульской зоне плата снизится с 74,04 до 72,67 рубля с человека. Средний уровень цен и тарифов на теплоснабжение увеличится в среднем на 5,4% – с 3456 до 3 641 рубля за гигакалорию, сжиженный газ из групповых установок – на 7,1%: с 35,46 до 37,98 рубля за килограмм.

Однако в каждом муниципалитете цифры будут свои.

"В Рубцовске рост будет значительно ниже, чем 14,2%. В Барнауле и Бийске в пределах 15%, в Новоалтайске – в среднем увеличатся на 9,3%. Однако это еще потребует дополнительного обсуждения с компанией. Мы будем с СГК договариваться, чтобы они укладывались в 14,2%", – заверил Климин.

Например, в Барнауле отопление подорожает в среднем на 1,1 тысячи рублей для квартиры площадью 54 квадратных метра, в которой проживают три человека, горячая вода – примерно на 200 рублей. Однако цифры, повторимся, не окончательные. Итоговый рост "коммуналки" станет известен в июне 2023 года после подписания муниципалитетом соглашений с теплоснабжающими организациями.

Чиновник напомнил, что жители, у которых платежка подорожает более чем на 14,2%, смогут получить компенсацию. Выплата полагается вне зависимости от дохода заявителя.

Подробный материал с пресс-конференции о том, на сколько в Алтайском крае подорожают тарифы и почему, – читайте на amic.ru в понедельник, 25 декабря.