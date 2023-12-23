Плюс тысячи. Власти разъяснили, на сколько вырастет "коммуналка" в Алтайском крае
В среднем коммунальные услуги подорожают на 9,3%. Однако в крупных городах цифра будет выше
23 декабря 2023, 07:55, ИА Амител
Cтоимость коммунальных услуг в Алтайском крае с 1 июля 2024 года вырастет в среднем на 9,3%. При этом в крупных городах – Бийске и Барнауле – они могут подорожать сильнее, однако цифры еще не окончательные и станут известны в июне следующего года. Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвященной росту коммунальных услуг, зампредседателя правительства региона Александр Климин.
На сколько увеличатся тарифы в Алтайском крае?
Климин напомнил, что в декабре 2023 года губернатор подписал указ, которые утверждает предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги – с 1 июля он составит 14,2%.
Коммунальные услуги включают в себя холодную воду, горячую воду, электро- и теплоэнергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, водоотведение, обращение с ТКО.
Однако регионы могут варьировать от этого порога, поэтому для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в 4,9% (9,3+4,9=14,2%). Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, напомнил Климин.
"Индекс 14,2 % не имеет никакого отношения к индексации тарифов на коммунальные услуги. Он является, по сути, защитным механизмом для наших жителей от резкого роста платежей", – отметил он.
Тарифы на питьевую воду в среднем в Алтайском крае вырастут на 12,6% – с 31,59 рубля до 35,58 за кубометр. Вывоз мусора в среднем подорожает на 1,4% – с 67 до 68,5 рубля с человека, при этом в Барнаульской зоне плата снизится с 74,04 до 72,67 рубля с человека. Средний уровень цен и тарифов на теплоснабжение увеличится в среднем на 5,4% – с 3456 до 3 641 рубля за гигакалорию, сжиженный газ из групповых установок – на 7,1%: с 35,46 до 37,98 рубля за килограмм.
Однако в каждом муниципалитете цифры будут свои.
"В Рубцовске рост будет значительно ниже, чем 14,2%. В Барнауле и Бийске в пределах 15%, в Новоалтайске – в среднем увеличатся на 9,3%. Однако это еще потребует дополнительного обсуждения с компанией. Мы будем с СГК договариваться, чтобы они укладывались в 14,2%", – заверил Климин.
Например, в Барнауле отопление подорожает в среднем на 1,1 тысячи рублей для квартиры площадью 54 квадратных метра, в которой проживают три человека, горячая вода – примерно на 200 рублей. Однако цифры, повторимся, не окончательные. Итоговый рост "коммуналки" станет известен в июне 2023 года после подписания муниципалитетом соглашений с теплоснабжающими организациями.
Чиновник напомнил, что жители, у которых платежка подорожает более чем на 14,2%, смогут получить компенсацию. Выплата полагается вне зависимости от дохода заявителя.
Подробный материал с пресс-конференции о том, на сколько в Алтайском крае подорожают тарифы и почему, – читайте на amic.ru в понедельник, 25 декабря.
08:22:35 23-12-2023
С такими маленькими зарплатами в крае невозможно и раньше было купить, снять квартиру. Молодые и перспективные сейчас стараются уехать в другой регион. А дальше что? Как можно приобрести квартиру в крае с такими зарплатами???
17:39:36 23-12-2023
Гость (08:22:35 23-12-2023) С такими маленькими зарплатами в крае невозможно и раньше бы... Да да, для кого строительство идет? Кто покупает квартиры в новых домах практически 100% еще на стадии котлована??
12:47:53 24-12-2023
Гость (17:39:36 23-12-2023) Да да, для кого строительство идет? Кто покупает квартиры в ... Поверьте,не семьи учителей и библиотекарей)))
08:58:16 23-12-2023
Ощущение что с такими тарифами ты снимаешь квартиру, а не в своей живешь
13:19:09 23-12-2023
Гость (08:58:16 23-12-2023) Ощущение что с такими тарифами ты снимаешь квартиру, а не в ... +100500 В Барнауле по мнению властей живут толстосуммы, способные оплачивать конский ценник за коммуналку! И еще за некачественные услуги! За отопление платим тысячи и мерзнем! В холода вообще замерзали! Когда этот беспредел закончится?! Плюс 15% это мало? На западе, к слову, да, дорогие коммунальные услуги. Но какие у них зарплаты и пенсии!? Плюс они оплачивают только то, что именно потребили, а не то, что им выставили в квитанциях и заставляют оплачивать . За себя и за того дядю.
09:20:18 23-12-2023
08:22:35 23-12-2023 Едешь и покупаешь, вс ещё просто чтобы накопить на первоначальный взнос нужно все го лишь откладывать по 1 млн в месяц
10:05:07 23-12-2023
Написано же 14,2 - это по сути защита! О вас заботятся, а вы опять недовольны
13:21:57 23-12-2023
Гость (10:05:07 23-12-2023) Написано же 14,2 - это по сути защита! О вас заботятся, а вы... Да уж...Было бы смешно, если бы не было так грустно...
10:27:32 23-12-2023
Что - бы ни говорили чиновники, они всё - равно нам повысят плату по - максимуму.
16:00:53 23-12-2023
Гость (10:27:32 23-12-2023) Что - бы ни говорили чиновники, они всё - равно нам повысят... чушпаны это, а не чиновники
10:44:36 23-12-2023
И даже значительно выше!
11:13:40 23-12-2023
Мясо уже обязали на бойни возить - в магазинах и на рынках промка, которую невозможно есть! Теперь ЖКХ повысить, а что там то подорожало? Обоснований нет никаких и нигде! Значит произвол властей - терпите , и ещё потерпите.
11:19:03 23-12-2023
Забыли упомянуть про электричество, без которого ни одна хата не обходится.
11:42:26 23-12-2023
может я чего-то не понял, но 14.2 это ПРЕДЕЛЬНЫЙ индекс изменения, тогда как может быть 15% для Бийска и Барнаула? Если нельзя, но сильно хочется, то можно? Так?
15:46:26 23-12-2023
Гость (11:42:26 23-12-2023) может я чего-то не понял, но 14.2 это ПРЕДЕЛЬНЫЙ индекс изме... Чинуша же сказал, что у кого будет процент выше, выплатят компенсацию. Ага, 3 рубля. Плевать мне на тусовщиков с носками, вот этих бы я с удовольствием определил в то самый чан с дерьмом, над которым секирой машут. И навсегда.
12:01:47 23-12-2023
нам нужны другие правители и чиновники
13:21:49 23-12-2023
Первая стадия Операции по внедрению в мозг мыли о том что повышение будет и ни кто от этого ни куда не денется - идёт успешно! Полет нормальный...!
18:01:35 23-12-2023
Куда идут эти огромнейшие суммы денег?
18:43:34 23-12-2023
Гена (18:01:35 23-12-2023) Куда идут эти огромнейшие суммы денег? ... У Мельниченко яхта стоит 500 миллионов долларов.....
13:53:23 25-12-2023
Гость (18:43:34 23-12-2023) У Мельниченко яхта стоит 500 миллионов долларов........ А сколько их таких еще . И каждый хочет исть натуральные черные рыбьи яйца и на яхтах кататься по мировым морям -окиянам. а простым людям сказки из телевизора.
10:41:07 25-12-2023
Голосовали же, вот и получили! Продолжаем дальше голосовать!!
17:40:19 25-12-2023
// В правительстве РФ утвердили индексы платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы. Для каждого региона установлены свои значения. Например, в Курганской области – 9,7 %, в ЯНАО – 8 %. Самый высокий рост у омичей – 14 %. В Тюменской области во второй половине грядущего года услуги подорожают на 9,6 % // Ну, а Алтайский край впереди всех. Регион, как известно, богатый - бери лопату и копай на зависть всей стране. Инфляция? А сколько она? Да в общем, плевать, еще накопаем, даже в запас. Зачем нам зарплата? Она вообще не нужна - сколько надо, столько и накопаем.