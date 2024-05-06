Плющенко, Бабкина и Волочкова. Как звезды отметили Пасху

Знаменитости поделились в соцсетях снимками с куличами

06 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Как звезды шоу-бизнеса отметили Пасху / Фото: соцсети

5 мая православные верующие отметили Светлую Пасху. По традиции к этому дню готовят различные куличи, пасхи и крашеные яйца. Многие посещают службу в церкви. Ранее мы писали, как барнаульцы встретили Воскресение Христово в старейшем храме города.

Звезды шоу-бизнеса также не прошли мимо такого праздника. Собрали подборку из соцсетей, как знаменитости отметили Пасху.