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Плющенко, Бабкина и Волочкова. Как звезды отметили Пасху

Знаменитости поделились в соцсетях снимками с куличами

06 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Как звезды шоу-бизнеса отметили Пасху / Фото: соцсети

5 мая православные верующие отметили Светлую Пасху. По традиции к этому дню готовят различные куличи, пасхи и крашеные яйца. Многие посещают службу в церкви. Ранее мы писали, как барнаульцы встретили Воскресение Христово в старейшем храме города.

Звезды шоу-бизнеса также не прошли мимо такого праздника. Собрали подборку из соцсетей, как знаменитости отметили Пасху.

религия пасха Знаменитости
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Комментарии 3

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Гость

14:41:46 06-05-2024

Предлагаю заменить слово "звезды" на "шуты и трубадуры". Смешить и развлекать дело конечно нужное, но не слишком ли много придается этому значения.

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Гость

14:54:41 06-05-2024

Волочкова в очередной раз на шпагате к паркету в гостиной прилипла и ее снова на кухню тащили, потому что там плитка дешевле?

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ждали

17:46:07 06-05-2024

очень ждали эту новость: всю ночь не спали, волновались и наконец-то дождались. Кому-то интересны эти людишки

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