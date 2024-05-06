Плющенко, Бабкина и Волочкова. Как звезды отметили Пасху
Знаменитости поделились в соцсетях снимками с куличами
06 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Как звезды шоу-бизнеса отметили Пасху / Фото: соцсети
5 мая православные верующие отметили Светлую Пасху. По традиции к этому дню готовят различные куличи, пасхи и крашеные яйца. Многие посещают службу в церкви. Ранее мы писали, как барнаульцы встретили Воскресение Христово в старейшем храме города.
Звезды шоу-бизнеса также не прошли мимо такого праздника. Собрали подборку из соцсетей, как знаменитости отметили Пасху.
Читайте также в сюжете: Пасха - 2024
14:41:46 06-05-2024
Предлагаю заменить слово "звезды" на "шуты и трубадуры". Смешить и развлекать дело конечно нужное, но не слишком ли много придается этому значения.
14:54:41 06-05-2024
Волочкова в очередной раз на шпагате к паркету в гостиной прилипла и ее снова на кухню тащили, потому что там плитка дешевле?
17:46:07 06-05-2024
очень ждали эту новость: всю ночь не спали, волновались и наконец-то дождались. Кому-то интересны эти людишки