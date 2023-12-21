Плюшевые котята "подставили" своего хозяина-алиментщика, которого искали приставы
Мужчину поймали благодаря объявлению о продаже "шикарных плюшевых британских котят"
21 декабря 2023, 18:42, ИА Амител
В Новосибирске судебные приставы поймали мужчину, который задолжал своей дочери алименты на 650 тысяч рублей, однако после суда долг свой он не погасил и сейчас его снова ищут, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала бывшая супруга сибиряка, сначала он встречался с дочкой, забирал ее и что-то ей покупал, но потом перестал выходить на связь. После этого был суд, который решил, что отец должен выплачивать ребенку четверть своей зарплаты.
За несколько лет долг вырос до 650 тысяч рублей. В 2022 году мужчину поймали благодаря объявлению о продаже "шикарных плюшевых британских котят".
"Я случайно нашла его на одном из сайтов. Отправила подружке и попросила позвонить. Она договорилась о встрече. На нее я позвала и судебных приставов. Так его удалось поймать", – рассказала бывшая жена.
После суда мужчина несколько месяцев исправно платил алименты, но потом вновь пропал. Приставы вновь не могут его найти, долг вырос до 900 тысяч рублей, речь уже идет о возбуждении уголовного дела.
Женщина опять изучила сайты объявлений и нашла бывшего мужа с котятами. Ссылки скинула приставам.
18:55:42 21-12-2023
Жаль мужика.
21:29:32 21-12-2023
Нашпилятся, лиж бы додженить. Потом не знают как алименты взыскать.
22:12:11 21-12-2023
Алименты должны быть отменены. Это повысит уровень ответственности женщин при выборе партнёра.
08:09:01 22-12-2023
Гость (22:12:11 21-12-2023) Алименты должны быть отменены. Это повысит уровень ответстве... Ситуации, конечно, бывают разные... Но в целом да, уровень половой грамотности и осознанности в этих делах очень сильно хромает не у всех, но у многих.