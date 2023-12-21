Плюшевые котята "подставили" своего хозяина-алиментщика, которого искали приставы

Мужчину поймали благодаря объявлению о продаже "шикарных плюшевых британских котят"

21 декабря 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске судебные приставы поймали мужчину, который задолжал своей дочери алименты на 650 тысяч рублей, однако после суда долг свой он не погасил и сейчас его снова ищут, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала бывшая супруга сибиряка, сначала он встречался с дочкой, забирал ее и что-то ей покупал, но потом перестал выходить на связь. После этого был суд, который решил, что отец должен выплачивать ребенку четверть своей зарплаты.

За несколько лет долг вырос до 650 тысяч рублей. В 2022 году мужчину поймали благодаря объявлению о продаже "шикарных плюшевых британских котят".

"Я случайно нашла его на одном из сайтов. Отправила подружке и попросила позвонить. Она договорилась о встрече. На нее я позвала и судебных приставов. Так его удалось поймать", – рассказала бывшая жена.

После суда мужчина несколько месяцев исправно платил алименты, но потом вновь пропал. Приставы вновь не могут его найти, долг вырос до 900 тысяч рублей, речь уже идет о возбуждении уголовного дела.

Женщина опять изучила сайты объявлений и нашла бывшего мужа с котятами. Ссылки скинула приставам.