Приставы арестовали кедровые орехи алиментщика в Сибири

К мужчине прилетели на вертолете

13 октября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: r42.fssp.gov.ru

В Кемеровской области судебные приставы наведались к неплательщику алиментов, проживающему в труднодоступном поселке, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина должен выплачивать денежные средства на содержание 12-летней дочери, однако свои обязательства не исполнял. В результате задолженность превысила 1,7 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Приставы выяснили, что должник занимается сбором кедровых орехов. Группа принудительного исполнения вылетела к нему на вертолете.

"Составлен акт описи и ареста 15 килограммов кедровых орехов", – уточнили в ФССП.

Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.