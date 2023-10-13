Приставы арестовали кедровые орехи алиментщика в Сибири
К мужчине прилетели на вертолете
13 октября 2023, 18:31, ИА Амител
Фото: r42.fssp.gov.ru
В Кемеровской области судебные приставы наведались к неплательщику алиментов, проживающему в труднодоступном поселке, сообщает региональная ФССП.
"Мужчина должен выплачивать денежные средства на содержание 12-летней дочери, однако свои обязательства не исполнял. В результате задолженность превысила 1,7 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Приставы выяснили, что должник занимается сбором кедровых орехов. Группа принудительного исполнения вылетела к нему на вертолете.
"Составлен акт описи и ареста 15 килограммов кедровых орехов", – уточнили в ФССП.
Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.
18:58:22 13-10-2023
вертолет задействовали ради ареста 15 килограммов кедрового ореха, мда...
08:52:07 14-10-2023
Гость (18:58:22 13-10-2023) вертолет задействовали ради ареста 15 килограммов кедрового ... Лучше бы такие затраты отдали ребёнку, сердобольные если, орехов то на 5тыс., а расходов на 100 наверное