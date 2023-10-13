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Приставы арестовали кедровые орехи алиментщика в Сибири

К мужчине прилетели на вертолете

13 октября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: r42.fssp.gov.ru
Фото: r42.fssp.gov.ru

В Кемеровской области судебные приставы наведались к неплательщику алиментов, проживающему в труднодоступном поселке, сообщает региональная ФССП.

"Мужчина должен выплачивать денежные средства на содержание 12-летней дочери, однако свои обязательства не исполнял. В результате задолженность превысила 1,7 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Приставы выяснили, что должник занимается сбором кедровых орехов. Группа принудительного исполнения вылетела к нему на вертолете.

"Составлен акт описи и ареста 15 килограммов кедровых орехов", – уточнили в ФССП.

Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
забавные истории Кемеровская область Алименты

Комментарии 2

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Гость

18:58:22 13-10-2023

вертолет задействовали ради ареста 15 килограммов кедрового ореха, мда...

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Гость

08:52:07 14-10-2023

Гость (18:58:22 13-10-2023) вертолет задействовали ради ареста 15 килограммов кедрового ... Лучше бы такие затраты отдали ребёнку, сердобольные если, орехов то на 5тыс., а расходов на 100 наверное

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