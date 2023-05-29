"Почём черешня?" В Барнауле витаминное изобилие на прилавках бьёт по карману

Цена привозных фруктов и ягод пока "кусается", но продавцы обещают снижение

29 мая 2023, 06:55, ИА Амител

В мае торговые прилавки барнаульских магазинов и рынков традиционно пополняются различными свежими фруктами и ягодами, недоступными для большинства жителей Алтайского края в зимний и ранний весенний период. Среди них как выращиваемые в нашем регионе клубника и черешня, а также привозные персики, абрикосы и нектарины. Их стоимость чаще всего определяется закупочной ценой у оптовых поставщиков и размером арендной платы. Корреспонденты amic.ru в рублях оценили фруктово-ягодный ассортимент Барнаула.

























































Крытый рынок / Фото: amic.ru

Из общения с продавцами на рынках выяснилось, что цены на фрукты-ягоды могут меняться ежедневно. Многие из наших собеседников отметили, что начальную цену на продукт владельцы предприятия-продавца устанавливают утром, однако позднее она может меняться, причём неоднократно – во многом это зависит от представителей торговой базы, куда осуществляются поставки из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Некоторые торговцы, ссылаясь на поставщиков из Таджикистана, заверили, что в скором времени ожидается падение цен на фрукты и ягоды в связи с высокими урожаями в этой республике. По их словам, примерно через неделю на торговых точках цены могут снизиться до 250-300 рублей за килограмм черешни, упадёт стоимость и сезонных фруктов.

В настоящее время цена на черешню в краевой столице колеблется в пределах от 320 до 500 рублей за килограмм. Самые низкие цены за ягоду отмечены на Новом рынке.













































Новый рынок / Фото: amic.ru

Стоимость клубники составляет от 600 до 1600 рублей за килограмм – всё зависит как от свежести ягоды, так и от поставщика. Как нам удалось выяснить, самая дорогая ягода поставляется из Крыма и продаётся в "Фермерском дворике".

Цена на абрикосы в среднем от 250 до 300 рублей за килограмм: на Новом и Крытом рынках – от 390 рублей, а в "Фермерском дворике" – до 550 рублей. Стоимость зависит от размера и свежести плодов.

Нектарины можно купить за 280 рублей за килограмм на Крытом рынке, примерно за 380 рублей – на Новом рынке (там продаётся продукция из Ирана), и 460 рублей – их цена на "Фермерском дворике" (там в продаже турецкие фрукты).





























Фермерский дворик / Фото: amic.ru

Цены в других городах Сибири

В Омске черешня стоит в гипермаркетах 440-560 рублей за килограмм. Средняя цена килограмма ягоды на рынках – 340-370 рублей.

В Новосибирске на начало мая килограмм яблок стоил, по данным статистиков, в среднем 77 рублей, бананов – 110 рублей, апельсинов – 80 рублей.

В Тюмени стакан клубники из Азербайджана и Краснодара стоит 100-150 рублей в зависимости от качества ягоды. Черешня стоит 500-600 рублей за килограмм. Нектарины – 450 рублей за килограмм, персики – 400 рублей.

Жуков Даниил, Капустин Максим, Зиновьев Вадим