По делу о пожаре в Турции, погубившем 76 человек, задержали двух чиновников

Трагедия произошла на горнолыжном курорте

23 января 2025, 09:14, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Заммэра Болу и замглавы местной пожарной службы задержаны в рамках расследования трагического пожара в отеле, где погибли 76 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Пожар произошел на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном вблизи Болу. В числе задержанных оказались девять человек, включая владельца гостиницы.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января. На момент происшествия в отеле находились 238 постояльцев. Пожарные прибыли на место через 40-45 минут после вызова. Однако огонь быстро охватил весь отель – здание было деревянным. На кадрах видно, что объект серьезно пострадал.

В Турции 22 января объявлен общенациональный траур в память о жертвах трагедии. Информации о пострадавших россиянах не поступало.