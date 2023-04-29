Крупный затор наблюдается в сторону "Бирюзовой Катуни", где отмечают праздник

29 апреля 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

По дороге на фестиваль "Цветение маральника" в Алтайском крае образовалась пробка. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

По их словам, вереница машин растянулась примерно на километр в сторону "Бирюзовой Катуни", где проходит фестиваль.

Напомним, праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Хедлайнером стала группа "Градусы", которая выйдет на главную сцену в 18:00. Вход на все мероприятия бесплатный.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.