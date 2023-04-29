По дороге на фестиваль "Цветение маральника" в Алтайском крае образовалась пробка
Крупный затор наблюдается в сторону "Бирюзовой Катуни", где отмечают праздник
29 апреля 2023, 13:34, ИА Амител
Фото: amic.ru
По дороге на фестиваль "Цветение маральника" в Алтайском крае образовалась пробка. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.
По их словам, вереница машин растянулась примерно на километр в сторону "Бирюзовой Катуни", где проходит фестиваль.
Напомним, праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Хедлайнером стала группа "Градусы", которая выйдет на главную сцену в 18:00. Вход на все мероприятия бесплатный.
С полной программой можно ознакомиться по ссылке.
16:01:15 29-04-2023
На Южном цветение маральника не отмечают, но пробка тоже была. Может быть, что дело в организации дорожного движения?
11:51:07 02-05-2023
Гость (16:01:15 29-04-2023) На Южном цветение маральника не отмечают, но пробка тоже был... Садисты на свои участки поехали
16:13:18 29-04-2023
Что там хотят увидеть?