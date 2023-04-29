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По дороге на фестиваль "Цветение маральника" в Алтайском крае образовалась пробка

Крупный затор наблюдается в сторону "Бирюзовой Катуни", где отмечают праздник

29 апреля 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

По дороге на фестиваль "Цветение маральника" в Алтайском крае образовалась пробка. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

По их словам, вереница машин растянулась примерно на километр в сторону "Бирюзовой Катуни", где проходит фестиваль.

Напомним, праздник считается открытием туристического сезона и совпадает со временем цветения "алтайской сакуры". Хедлайнером стала группа "Градусы", которая выйдет на главную сцену в 18:00. Вход на все мероприятия бесплатный.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Комментарии 3

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Гость

16:01:15 29-04-2023

На Южном цветение маральника не отмечают, но пробка тоже была. Может быть, что дело в организации дорожного движения?

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Гость

11:51:07 02-05-2023

Гость (16:01:15 29-04-2023) На Южном цветение маральника не отмечают, но пробка тоже был... Садисты на свои участки поехали

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Гость

16:13:18 29-04-2023

Что там хотят увидеть?

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