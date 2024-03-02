В Кургане полицейские поймали 10-летнего закладчика
При себе у ребенка было 100 граммов мощного синтетического опиоида
02 марта 2024, 21:52, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Кургане задержали 10-летнего школьника, который раскладывал закладки с 32-летним наркокурьером, сообщает SHOT.
Ребенка с подельником поймали в подъезде жилого дома – у мальчика было около 100 граммов карфентанила, у напарника – 11 граммов.
Теперь следователи общаются с родителями школьника. Взрослого же закладчика и прежде судили за распространение запрещенных веществ.
Ранее сообщили, что трем жителям Барнаула и Ростовской области грозит пожизненное за производство и продажу наркотиков.
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