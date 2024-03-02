В Кургане полицейские поймали 10-летнего закладчика

При себе у ребенка было 100 граммов мощного синтетического опиоида

02 марта 2024, 21:52, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Кургане задержали 10-летнего школьника, который раскладывал закладки с 32-летним наркокурьером, сообщает SHOT.

Ребенка с подельником поймали в подъезде жилого дома – у мальчика было около 100 граммов карфентанила, у напарника – 11 граммов.

Теперь следователи общаются с родителями школьника. Взрослого же закладчика и прежде судили за распространение запрещенных веществ.

Ранее сообщили, что трем жителям Барнаула и Ростовской области грозит пожизненное за производство и продажу наркотиков.